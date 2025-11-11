경륜경정, 발달장애인 복지 향상 공로로 감사패 받아

기사입력 2025-11-12 03:54


경륜경정, 발달장애인 복지 향상 공로로 감사패 받아
◇사진제공=국민체육진흥공단

서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 지난 5일 광명장애인종합복지관에서 열린 '제18회 광명시 지적발달장애인의 날 기념식'에서 감사패를 수상했다.

경기도지적발달장애인복지협회 광명시지부가 주관하고 발달장애인과 가족, 자원봉사자 등 250여 명이 함께 한 이번 기념식에서 경륜경정총괄본부는 발달장애인의 복지 향상과 권익 증진에 기여한 공로를 인정받았다.

경륜경정총괄본부는 지역사회와의 상생을 위한 사회공헌 활동을 꾸준히 펼쳐왔다. 특히 장애인 복지시설 후원, 발달장애인 지원사업, 체육을 통한 사회참여 프로그램 등 다양한 활동을 통해 포용적 지역사회 조성에 앞장서고 있다. 경륜경정총괄본부 관계자는 "지역사회와 함께 성장하는 공동체로서 지역사회 동반자를 돕는 것은 마땅히 해야 할 책임"이라며 "앞으로도 발달장애인과 취약계층을 위한 다양한 지원 활동을 이어 나가겠다"고 다짐했다.

경륜경정총괄본부는 이달 말 '25회 지체장애인의 날 기념식'을 맞아 기부금 전달을 통해 나눔을 실천할 계획이다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com



