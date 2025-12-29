'5인 뉴진스' 역사 속으로…데뷔 3년 만에 팀 쪼개졌다[SC이슈]

기사입력 2025-12-29 12:44


'5인 뉴진스' 역사 속으로…데뷔 3년 만에 팀 쪼개졌다[SC이슈]
뉴진스. 멤버 하니, 혜인, 다니엘, 민지, 해린(왼쪽 아래부터 시계방향으로). 사진 제공=어도어

[스포츠조선 정빛 기자] 결국 '5인 완전체' 뉴진스는 역사 속으로 사라지게 될 전망이다.

멤버 해린, 혜인에 이어 하니가 소속사 어도어로 복귀했지만, 다니엘은 어도어로부터 전속계약 해지를 통보받았다. 민지는 어도어와의 논의를 이어가고 있는 상황이다.

어도어는 29일 공식 입장문을 내고 "하니는 가족들과 함께 한국을 방문해 어도어와 장시간에 걸쳐 깊이 있는 대화를 나눴다. 그 과정에서 지난 일들을 되짚어보고 객관적으로 사안을 바라보는 시간을 가졌다"며 "진솔한 대화 끝에 하니는 법원의 판결을 존중해 어도어와 함께 하기로 결정했다"고 밝혔다.

민지는 여전히 논의 중이다. 어도어는 "민지 역시 어도어와 대화를 나누고 있으며, 상호 간의 이해를 넓히기 위한 논의를 지속적으로 이어가고 있다"고 밝혔다.

반면 다니엘에 대해서는 '전속계약 해지 통보' 카드를 꺼내 들었다. 어도어는 다니엘 및 가족들과도 대화를 나눴으나 합의에 이르지 못했다는 것이 어도어의 설명이다.

어도어는 "다니엘의 경우 뉴진스 멤버이자 어도어 소속 아티스트로 함께 하기 어렵다고 판단해 금일 전속계약 해지를 통보했다"고 전했다.

더불어 다니엘 가족 1인과 민희진 전 대표에 대해서 법적 책임을 물을 예정이라고 했다. "이번 분쟁 상황을 초래하고 뉴진스 이탈과 복귀 지연에 중대한 책임이 있다"는 이유로, 민 전 대표는 물론 다니엘의 가족 한 명을 지목한 것이다.

끝으로 어도어는 "대화 과정에서 멤버들이 오랜 기간 지속적으로 왜곡되고 편향된 정보를 들으면서 회사에 대해 많은 오해를 하고 분쟁에까지 이르게 됐음을 알게 됐다"고 했다.


그러면서 "분쟁 과정에서 발생한 여러 논란에 대해서도 추후 말씀드릴 기회를 갖기로 했고 시기와 방식을 논의 중"이라며 "사안을 원만히 마무리하고 하루빨리 뉴진스가 팬 여러분 곁으로 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.


'5인 뉴진스' 역사 속으로…데뷔 3년 만에 팀 쪼개졌다[SC이슈]
뉴진스. 스포츠조선DB
앞서 뉴진스 멤버들은 지난해 11월 어도어의 전속 계약 위반으로 계약이 해지됐다고 일방 발표한 뒤 독자 활동에 나섰다. 멤버들은 "민 전 대표 축출 등으로 신뢰 관계가 파탄 나 해지 사유가 된다"고 주장했다.

이후 양측은 1년여간 법정 싸움을 벌여왔다. 어도어는 뉴진스와의 계약이 여전히 유효하다며 전속계약 유효확인 소송을 제기했고, 본안 소송 결론이 나기 전까지 멤버들의 독자 활동을 막아달라는 가처분 신청도 함께 냈다. 법원은 가처분 사건과 1심에서 모두 어도어의 손을 들어줬다.

이 같은 법원의 판단 이후 멤버 해린과 혜인은 어도어와의 논의 끝에 지난달 소속사로 복귀했다. 이어 같은 날 시간차를 두고 하니와 민지, 다니엘 역시 소속사로 복귀하겠다는 뜻을 밝혔으나, 어도어는 이들 세 명에 대해 "복귀 의사에 대한 진의를 확인 중"이라며 충분한 논의가 전제되지 않았음을 시사했다.

이 과정에서 민 전 대표는 최근 한 유튜브 채널에 출연해 "어린애들을 위해줘야 한다면서 왜 갈라치기 하는지 모르겠다. 두 명이 복귀 의사를 먼저 밝혔어도 나 같으면 기다렸을 거다. 한 번에 발표하는 게 좋으니까. 그래야 팬덤이 혼란하지 않다. 왜 혼란을 가중시키냐. 세 명이 돌아오겠다고 했으면 받아들여야지 왜 의심하고 진의를 왜 따지냐"고 목소리를 높이기도 했다.

이처럼 세 멤버의 어도어 복귀 및 뉴진스 합류 여부를 둘러싸고 관심이 쏠린 가운데, 어도어는 하니의 복귀를 공식화하는 동시에 다니엘과는 동행할 수 없다는 결론을 내렸다. 이에 따라 과거 '5인 완전체' 뉴진스의 재결합은 사실상 무산된 상태다.

그런가 하면, 민지는 여전히 어도어와 논의를 이어가고 있다. 민지가 어떤 선택을 내리게 될지에도 이목이 집중되고 있다. 민지의 행보에 따라, 4인 체제, 3인 체제, 혹은 전혀 다른 형태로 재편될 가능성을 열어두게 됐다. 2022년 7월 데뷔 이후 약 3년 5개월 만에 팀이 쪼개진 뉴진스의 다음에 관심이 쏠린다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

리얼리티 방송 유명 출연자, 동료 숨진 채 발견돼 수사..살인 혐의 충격

2.

[속보]뉴진스 다니엘, 결국 팀 떠난다…하니는 합류, 민지는 아직 고믹(전문)

3.

故김영대, 딸과 영화 보고 눈 감았다…안현모 "지금쯤이면 하늘나라에"[SC이슈]

4.

어도어, 다니엘에 계약 해지 통보…뉴진스 완전체 깨졌다 "법적 책임 물을 것" [전문]

5.

박진희, '재벌家 이혼' 최정윤에 "산전수전 공중전 위에 있어"

연예 많이본뉴스
1.

리얼리티 방송 유명 출연자, 동료 숨진 채 발견돼 수사..살인 혐의 충격

2.

[속보]뉴진스 다니엘, 결국 팀 떠난다…하니는 합류, 민지는 아직 고믹(전문)

3.

故김영대, 딸과 영화 보고 눈 감았다…안현모 "지금쯤이면 하늘나라에"[SC이슈]

4.

어도어, 다니엘에 계약 해지 통보…뉴진스 완전체 깨졌다 "법적 책임 물을 것" [전문]

5.

박진희, '재벌家 이혼' 최정윤에 "산전수전 공중전 위에 있어"

스포츠 많이본뉴스
1.

'류현진 차태현 추천' 현직 베테랑 야구기자가 쓴 한화이글스 사람들의 진솔한 이야기 '이글스라 행복합니다' 출간

2.

"강인아, 봤지?" 발롱도르→FIFA최우수상 뎀벨레, 글로브어워드도 제패 '천하통일'

3.

파도 파도 끝없는 오타니 경이로운 스탯, A로드 기록 확 깨버린 6월 15일 SF전

4.

신인왕 놓친 11승 최고 히트상품. 그러나 내년 선발 안심할 수 없다? 외인급 아쿼, KS 선발승, 12승 투수가 대기중

5.

"48시간 내 결정" BBC 주장! '손흥민급 공격수' 속전속결 이적 원한다…맨시티행 가장 적극적→토트넘은 벌써 포기?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.