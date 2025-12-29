'뮌헨 출신 한국인 MF' 이현주 시즌 2호골 폭발!…14경기 2골 2도…

[스포츠조선 강우진 기자]포르투갈 프리메이라리가에서 뛰고 있는 한국 축구 선수 이현주가 시즌 2호골에 성공했다.
이현주는 29일(한국시각) 포르투갈 아로카의 아로카 시립 경기장에서 열린 2025~2026시즌 포르투갈 프리메이라리가 16라운드 질 비센트전에서 전반 8분 팀에게 선제골을 안겼다. 아로카는 알폰소 트레자의 추가골로 2-0으로 앞서 갔으나 상대에게 2실점을 내주면서 2-2무승부로 경기를 마쳤다. 아로카는 16경기 3승 5무 8패(승점 14점)로 리그 16위에 머물러 있다. 17~18위는 2부리그로 강등되는 만큼 팀이 위기를 맞았다. 16위는 승강 플레이오프(PO)를 치러야 하는 만큼 남은 시즌 순위를 끌어올리는 것이 무엇보다 중요하다.
아로카
이날 이현주는 미드필더로 선발 출전했다. 이현주는 전반 8분 트레자가 페널티박스 우측에서 내준 컷백을 빠르게 쇄도하며 처리했다. 상대 수비수가 따라붙었지만, 이현주의 속도가 더 빨랐다.
4분 뒤에는 트레자의 득점이 나오면서 아로카가 2-0으로 앞섰다. 승기를 잡는 모습이었지만, 전반전이 끝나기 전 추격골을 허용했다. 전반 41분 파블로가 득점에 성공했다.
후반전 시작하자마자 또다시 상대가 반격을 시작했다. 후반 3분 무릴로 코스타의 동점골이 터지면서 승부는 원점으로 돌아갔다.
이현주는 바이에른 뮌헨 2군팀, 하노버 96(이하 독일) 등을 거친뒤 지난 7월 150만 유로(약 25억원)에 아로카로 합류했다. 지난 15일 알베르카전에서 감각적인 헤딩 득점으로 데뷔골에 성공하며 좋은 출발을 알렸다. 현재 이현주는 14경기에 출전해 2골 2도움을 기록 중이다.