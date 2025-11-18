마곡 차병원, 국내 난임센터 최초로 '케어챗' 서비스 도입

[스포츠조선 장종호 기자] AI 특화 글로벌 난임센터인 마곡 차병원(원장 한세열)이 국내 난임센터 최초로 '케어챗(KareChat)' 서비스를 도입했다.
'케어챗'은 카카오톡 채널 기반의 인공지능(AI) 챗봇 서비스로, 별도의 앱을 설치하지 않고 병원 서비스를 이용할 수 있는 환자 중심 디지털 플랫폼이다. 마곡 차병원은 차헬스케어가 카카오헬스와 함께 개발한 프로그램을 병원 특성에 최적화해 맞춤형 상담·예약 기능을 구현했다.
차병원은 마곡센터를 시작으로 강남·분당·일산·잠실·대구·서울역 등 전국 차병원 난임센터로 케어챗 서비스를 확대할 예정이다. 이를 통해 환자 맞춤형 예약 관리와 교육 콘텐츠 제공을 표준화하고, 국내 난임 진료의 디지털 전환을 선도할 계획이다.
한세열 마곡 차병원장은 "AI 특화 난임 치료에 이어 인공지능 케어챗 서비스를 도입하며 환자 중심의 스마트 진료환경을 구축했다"며 "향후에는 AI를 활용한 맞춤형 상담 및 시술 단계별 알림 서비스를 추가해 환자의 치료 여정을 더욱 세밀하게 지원할 계획"이라고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
