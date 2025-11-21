김종윤 야놀자 CSO, 국가인공지능전략위원회 자문위원 위촉

기사입력 2025-11-21 11:29


김종윤 야놀자 CSO, 국가인공지능전략위원회 자문위원 위촉

김종윤 야놀자 사업전략총괄(CSO) 및 야놀자클라우드 대표가 국가인공지능전략위원회 자문위원으로 21일 위촉됐다. 국가인공지능전략위원회는 국가 AI 경쟁력 강화를 위한 범정부 정책의 수립과 추진 방향을 심의·조정하는 최고 수준의 AI 정책 기구다. 산업계·학계·연구계 등 각 분야 전문가가 참여해 국가 인공지능 전략의 중장기 비전을 제시하고 주요 정책을 자문한다. 김 CSO은 야놀자가 축적해 온 AI·데이터 기술 기반 버티컬 AI 솔루션 개발 경험을 바탕으로, 산업 현장의 실질적 관점에서 AI 기술의 공공 및 산업 적용 방안에 대해 제언할 예정이다.

김 CSO은 야놀자클라우드 대표로서 클라우드 기반 호스피탈리티 솔루션 및 여행 산업 특화 버티컬 AI 서비스를 선도적으로 발전시켜 왔다. 특히 호텔 운영 자동화, 데이터 기반 AI 솔루션 고도화, 글로벌 SaaS 사업 확장 등에서 AI 기술을 실질적으로 상용화하며 산업 혁신을 이끌고 있다.

김 CSO는 "국가 AI 전략 수립 과정에 참여하게 되어 의미 있게 생각한다"며 "야놀자가 보유한 AI 기술력과 산업적 경험을 토대로, 국가 AI 생태계 발전과 산업 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



