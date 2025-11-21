LG유플러스, 통합계정관리 '알파키' 효율 강화 업무자동화 기능 추가

기사입력 2025-11-21 12:02


LG유플러스, 통합계정관리 '알파키' 효율 강화 업무자동화 기능 추가

LG유플러스가 통합 계정관리 솔루션 '알파키(AlphaKey)'에 워크플로우 스튜디오를 비롯한 신규 기능을 추가한다고 21일 밝혔다. LG유플러스에 따르면 업데이트는 기업이 사용하는 다양한 서비스형 소프트웨어(SaaS)와 클라우드 기반 업무 환경에서 직원 계정과 권한을 보다 쉽게 관리하고, 보안 수준을 강화하기 위해 진행됐다.

알파키는 직원의 신원과 인사 정보를 기반으로 업무용 계정과 접근 권한을 자동으로 관리하는 LG유플러스의 ID 관리 서비스(IDaaS)다. 양자내성암호와 동형암호 기술을 적용해 보안을 강화했으며, 입·퇴사자 정보에 따라 권한을 자동 부여·회수해 관리 효율을 높인다.

해외 IDaaS 솔루션들이 기능별로 세분화된 복잡한 요금제를 운영하는 것과 달리, 알파키는 단일 요금제로 싱글 사인온(SSO), 다중 인증(MFA), 계정 생명주기 관리, 감사리포트 등 핵심 기능을 모두 제공한다. 알파키의 기본 기능만으로도 기업의 계정 전반을 관리할 수 있고, 고객사의 운영 효율성과 보안성을 동시에 확보 가능한 게 특징이다.

새롭게 추가되는 워크플로우 스튜디오, 모바일 기기 관리 시스템(MDM; Mobile Device Management) 연동, API 연동 기능은 기업의 IT 운영을 '자동화·보안·통합 관리' 방식으로 전환하는 핵심 기능이다. 반복 업무 부담을 줄이고 승인된 기기 중심의 보안을 구현하며, 다양한 SaaS와 사내 시스템을 하나의 흐름으로 연결하는 기반도 제공한다.

업데이트에서 가장 눈에 띄는 기능은 '워크플로우 스튜디오'다. 코드 작성 없이 규칙만 설정하면 입사자 계정 생성, 부서별 프로그램 접근권한 설정, 장기 미접속 계정 정리 같은 반복 작업을 자동으로 처리한다. 기업 규모가 커질수록 기하급수적으로 늘어나는 계정 운영 업무의 관리 효율을 크게 높였다.

알파키는 'API 연동' 기능을 통해 기업의 IT 시스템 통합 환경을 지원한다. 기업이 운영하는 협업툴, ERP, HR SaaS 등 다양한 업무 시스템을 통합 관리하려면 시스템 간 연결이 필수적이다. API 연동 기능을 활용하면 업무 시스템에서 알파키의 계정 관리 기능을 직접 호출할 수 있다. 사용자 리스트 조회, 권한 부여, 계정 생성 등 알파키의 주요 기능이 API로 제공돼 기업이 주로 사용하는 통합 업무 시스템 안에서 알파키 기능을 실행할 수 있다.

보안 강화를 위한 'MDM 연동 기능'도 추가한다. 원격근무와 개인기기 사용이 늘면서 기업 보안이 취약해지는 상황에 대응한다. 회사에서 승인한 기기만 로그인할 수 있도록 제한할 수 있으며, 보안 패치가 적용되지 않은 기기나 등록되지 않은 개인 스마트폰·노트북은 접속 단계에서 자동 차단된다.

주엄개 LG유플러스 유선사업담당(상무)은 "알파키는 기업의 복잡한 계정과 보안 관리 체계를 자동화하고 표준화하기 위해 지속적으로 진화하고 있다"며 "새롭게 추가되는 노코드 기반의 워크플로우 스튜디오, API 연동, MDM 연동 기능은 운영 효율성과 보안 수준을 동시에 높이는 데 기여할 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

성추문 후 노숙자 된 톱스타..“극심한 생활고로 떠돌이 생활 중”

2.

윤일상, 女가수 사귀었다가 8천만 원 날렸다 "소속사 사장이 흠집내지 말라고"

3.

전남편 200억 빚 떠안은 혜은이 "살던 집에서 쫓겨나고 빨간 딱지..기도원서 1년 생활"

4.

[공식] 송지효 측, 父 빚투 의혹 제기에 "명백한 범죄행위, 강경 대응 나설 것" (전문)

5.

‘김혜성 쫓는’ 고척 김선생, ‘1억2천 빚투’ 전말 폭로…“잃어버린 16년 어디서 보상받나”

연예 많이본뉴스
1.

성추문 후 노숙자 된 톱스타..“극심한 생활고로 떠돌이 생활 중”

2.

윤일상, 女가수 사귀었다가 8천만 원 날렸다 "소속사 사장이 흠집내지 말라고"

3.

전남편 200억 빚 떠안은 혜은이 "살던 집에서 쫓겨나고 빨간 딱지..기도원서 1년 생활"

4.

[공식] 송지효 측, 父 빚투 의혹 제기에 "명백한 범죄행위, 강경 대응 나설 것" (전문)

5.

‘김혜성 쫓는’ 고척 김선생, ‘1억2천 빚투’ 전말 폭로…“잃어버린 16년 어디서 보상받나”

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]"美쳤다" '7만7000석 규모' 손흥민 vs 리오넬 메시 '세기의 대결' 성사…MLS '꼭 봐야 할 경기'

2.

한화 선수단 정리 단행…장민재 장시환 김인환 등 6명 방출 통보 [공식발표]

3.

[공식발표] '120억 안정 포기' 송성문, ML 포스팅 신청했다…22일부터 협상 시작

4.

다년 계약 제시받은 적 없다고? 충격적인 강백호의 KT 저격, 진실은 뭘까

5.

10년 라이온즈 잠수함, 팀 떠난다…이상민 최성훈 김민수 안주형 공민규 김재형도 방출 통보 [공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.