아우디 코리아, 제주 서비스센터 신규 오픈

기사입력 2025-11-21


아우디 코리아의 공식 딜러사인 아이언오토가 24일 아우디 제주 서비스센터를 신규 오픈한다.

21일 아우디 코리아에 따르면 새롭게 문을 연 아우디 제주 서비스센터는 연면적 3342㎡ 규모로, 총 6개의 워크베이를 기반으로 하루 최대 25대까지 차량 정비가 가능한 최신 설비를 갖췄다. 일반 정비는 물론 차량 점검, 보증 수리 등 아우디 핵심 서비스를 한층 더 신속하고 높은 품질로 제공할 예정이다. 또한 아우디 전문 교육을 이수한 테크니션들이 고객 차량 특성에 최적화된 정확도 높은 정비 서비스를 지원한다.

아우디 코리아는 앞으로 제주 지역에서 확대되고 있는 전기차 수요에 대응하기 위해 e-트론 고객을 위한 전기차 특화 수리 인프라를 단계적으로 확충할 계획이다. 아우디 제주 서비스센터는 제주특별자치도 제주시 원남2길 7에 위치하며, 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영된다.

스티브 클로티 아우디 코리아 사장은 "아우디 제주 서비스센터 오픈을 통해 제주 지역 고객들께 더욱 가까운 곳에서 아우디의 전문적인 서비스를 제공할 수 있게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "고객의 기대를 뛰어넘는 프리미엄 서비스를 지속적으로 선보이며, 아우디 브랜드의 가치를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.


김세형 기자





