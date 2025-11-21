KGC 정관장, 연말 프로모션 진행…남자농구·여자배구 무료입장 이벤트도 …

21일 KGC인삼공사에 따르면 정관장은 고객들에게 가장 사랑받은 베스트셀러 '에브리타임'과 '홍삼정'을 비롯해, 시니어 전문 브랜드 '장수율', 여성 건강을 위한 '화애락', 혈당과 체지방을 동시에 관리할 수 있는 'GLPro 더블컷(21병)' 구매 시 할인 혜택을 제공한다. 정관장 멤버스 신규 가입 고객을 대상으로 5만 원 이상 구매 시 5천 포인트를 적립해주는 혜택도 마련했다.
정관장은 2026학년도 대학수학능력시험(수능)을 마친 수험생을 위해 남자 프로농구단 '정관장 레드부스터스'와 여자 프로배구단 '정관장 레드스파크스'의 홈경기를 무료로 관람할 수 있는 이벤트도 진행한다. 남자 프로농구는 12월 22일 서울 삼성 썬더스전과 12월 25일 원주 DB 프로미전을 대상으로, 여자 프로배구는 11월 21일 페퍼저축은행전부터 홈 5경기를 대상으로, 현장 매표소에서 수능 수험표 또는 학생증을 제시하면 2층 일반석 무료 관람이 가능하다. 온라인 예매도 가능하며, 예매 수수료는 신청자 부담이다. KGC인삼공사는 고품질 원료와 제조 노하우로 생산한 '홍삼정', '에브리타임', '홍삼톤', '천녹', '화애락' 등 스테디셀러 브랜드를 앞세워 건강식품 시장을 이끌고 있다. 정관장의 독자적인 기술력으로 탄생한 혈당 조절 신제품 'GLPro(지엘프로)'를 비롯해, 전립선 건강을 위한 '알엑스진 홍삼오일', 신뢰할 수 있는 오리지널 침향으로 만든 '기다림 침향' 등 차별화된 소재를 더한 제품을 선보이고 있다.
KGC인삼공사 관계자는 "한 해 동안 정관장을 사랑해주신 고객들의 성원에 보답하고자 프로모션을 기획했다"며 "많은 분들이 정관장으로 건강과 활력을 챙길 수 있도록 고객 중심 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.