기아, LA오토쇼에서 SUV '올 뉴 텔루라이드' 공개

기아가 지난 20일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 컨벤션 센터에서 열린 '2025 LA 오토쇼' 보도발표회를 통해 '올 뉴 텔루라이드(All-New 2027 Kia Telluride)'를 세계 최초로 공개했다. 신형 텔루라이드는 2019년 1세대 모델 출시 이후 약 6년 만에 새롭게 선보이는 완전변경 모델로, 내년 1분기 중 본격 판매가 될 예정이다.
텔루라이드는 디자인ㆍ성능ㆍ고급 편의사양과 실용적인 공간 구성이 현지 소비자들로부터 극찬을 받으며, 출시 이후 올해 10월까지 미국에서만 65만 4667대가 팔리며 북미 시장의 핵심 모델로 자리잡았다.
외관 디자인은 기아의 디자인 철학 '오퍼짓 유나이티드(Opposite United: 상반된 개념의 창의적 융합)'와 텔루라이드 고유의 디자인 DNA를 계승해 강인하면서도 플래그십 모델다운 우아함을 담았다.
'재창조가 아닌 계승을 바탕으로 한 진화'를 목표로 디자인된 신형 텔루라이드는 앞뒤 모두 특유의 수직형 램프와 두줄의 날카로운 선으로 별자리를 형상화한 스타맵 시그니처 라이팅을 조합해 누구든 한 눈에 알아볼 수 있는 기아의 상징적인 디자인 요소를 더욱 부각시켰다. 수직선을 강조한 대형 프론트 그릴, 휠하우스 상단 펜더에서 시작해 측면을 가로지르는 유니크한 캐릭터 라인은 선과 면의 극적인 조화를 통해 당당하고 강인한 느낌을 극대화한다.
실내는 도시적인 안락함과 자연의 평화로움이 경계 없이 조화된 공간을 추구해 수평적이고 와이드한 레이아웃을 기반으로 탑승자를 부드럽게 감싸는 랩어라운 스타일을 구현했다. 듀얼 12.3인치 파노라믹 와이드 디스플레이, 크래쉬패드 및 센터콘솔과 도어 주변을 은은하게 비추는 소프트 무드 라이팅을 적용해 미래적 느낌과 고급감을 높였고, 상위 트림에는 크래쉬패드 등 곳곳에 고급감을 강조하는 리얼 우드 소재도 적용했다.
암레스트와 일체형으로 구성된 히든 도어 손잡이는 시각적 깔끔함에 손쉽게 도어를 개방할 수 있는 기능성을 더했고, 1세대 모델의 전통을 계승한 센터 콘솔의 그립 핸들과 함께 도어 암레스트에도 그립 핸들을 추가로 적용해 험로 주행 시 탑승자의 안정감을 강화했다.
전동식 틸트/텔레스코픽 스티어링 휠, 주행모드에 따라 자동으로 측면 허리 지지대를 조절하고 마사지 기능까지 갖춘 1열 에르고 모션(Ergo Motion) 시트를 적용해 운전자 편의성을 높이고, 3열 승하차 공간 개선 및 3열 USB-C 고속 충전 포트 배치로 패밀리 SUV로서의 활용도 높은 실내 공간도 구현했다.
전체적인 제원 확대를 통해 플래그십 SUV 모델다운 넓은 실내 공간도 갖췄다. 탑승자의 공간감을 좌우하는 헤드룸과 레그룸을 동급 최고 수준으로 개선했으며, 후석 시트를 모두 접은 상태에서 최대 적재량은 86.9ft³(입방피트, 약 2.5m³=2,460ℓ)를 확보했다.
하이브리드 모델의 경우 최대 35MPG(기아 자체 추정치, 약 14.9km/L)의 높은 복합연비를 달성해 기존 모델(전륜구동 기본모델 LX트림 기준 22MPG) 대비 59.1% 효율성을 높였다.
구글 기반의 온라인 내비게이션은 수시로 업데이트된 정보를 반영해 최신 정보를 제공하며, 디즈니+, 넷플릭스 등 다양한 콘텐츠의 스트리밍 서비스를 지원한다. 디즈니ㆍ마블ㆍ스타워즈 캐릭터를 비롯해 기아가 공식 후원하는 인기 스포츠 NBA의 30개 팀을 테마로 하는 디스플레이 스킨도 적용할 수 있다.
개인주택과 차고(Garage) 이용이 많은 북미 시장 환경을 고려해 차량 내 디스플레이를 통한 원격제어나 차량이 차고 가까이 접근할 경우 자동으로 차고를 여닫는 것이 가능한 '기아 마이큐 커넥티드 개러지(Kia myQ Connected Garage)'도 제공된다.
