농심켈로그, '아침먹기 알바' 캠페인 진행…총 3,000만 원 알바비 지…

농심켈로그가 바쁜 현대인들이 아침에 단백질을 간편하게 챙길 수 있도록 돕는 '켈로그 아침먹기 알바' 캠페인을 진행한다.
총 3,000만 원 규모의 알바비가 지급되는 이번 캠페인은 누구나 참여할 수 있는 온라인 이벤트로, '출퇴근도 ZERO, 자격도 ZERO, 슈거도 ZERO'라는 슬로건 아래 진행된다. 소비자들이 다시 한번 아침 단백질 섭취의 중요성 대해 인식하고 자연스럽게 건강한 아침 습관을 형성할 수 있도록 했다.
지난 17일 시작된 모집은 12월 11일까지 4주간 이어진다. 매주 선착순 2,500명씩 총 1만 명의 참여자를 모집한다. 신청자 전원에게는 지난 5월 출시 이후 좋은 반응을 얻고 있는 '프로틴 그래놀라 제로슈거'가 제공되어, 직접 제품을 체험하며 건강한 아침 루틴을 실천할 수 있다.
특히 참가자 중 선정된 알바생 10명에게는 특별 미션이 주어진다. 3일간 오전 7시부터 10시 사이 '프로틴 그래놀라 제로슈거'를 섭취하고 개인 인스타그램에 인증 콘텐츠를 업로드하면 미션이 완료된다. 미션을 성공적으로 완수한 알바생에게는 1인당 300만 원의 알바비가 지급된다.
오는 11월 22일에는 서울 연남동 일대에서 콘텐츠 크리에이터 '해리포터'와 함께하는 시민 참여형 이벤트도 진행된다. '프로참견러' 콘셉트의 해리포터가 시민들과 직접 소통하며 현장에서 캠페인 참여를 독려할 예정이다.
켈로그 마케팅팀 이한솔 과장은 "이번 캠페인은 간단한 미션을 통해 건강한 아침 단백질 루틴을 만들고 특별한 보상까지 경험할 수 있는 프로그램"이라며, "출퇴근이나 자격의 제약 없이 누구나 즐겁게 참여할 수 있는 이번 캠페인을 통해 '프로틴 그래놀라 제로슈거' 제품과 함께 건강한 라이프스타일을 경험하길 바란다"고 전했다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com