광동제약, 서스틴베스트 'ESG 베스트 100대 기업' 선정…'2025년 하반기 ESG 평가' A등급 획득
광동제약이 서스틴베스트가 발표한 '2025년 하반기 ESG 평가'에서 A등급을 획득하며 'ESG 베스트 100대 기업'에 선정됐다.
서스틴베스트는 ESG 리스크 관리 역량과 기회 발굴 능력을 종합적으로 평가해 A등급을 부여한다. 광동제약은 환경(E)·사회(S)·지배구조(G) 전 영역에서 경영 체계를 고도화하고, ESG 기반의 의사결정을 강화해 평가 기준에 충실히 부합했다는 분석이다.
특히 이번 평가에서 광동제약은 자산 5000억~2조 원 미만의 중견기업 그룹에서 27위를 기록하며 '우수 기업'으로 선정됐다. 환경경영·사회공헌 리포트 발간, 환경정보공개제도 참여 등 투명성과 정보공개의 폭을 넓혀 온 활동이 긍정적으로 반영됐다.
광동제약의 ESG 경쟁력은 다른 외부 기관에서도 확인되고 있다. 한국ESG기준원(KCGS)의 2025년 평가에서 통합 B등급을 받았으며, 환경(E)·사회(S) 부문에서는 모두 A등급을 획득했다. 기업 홈페이지 내 ESG 섹터 신설, 이해관계자 소통 기반 강화 등 ESG 인프라 구축 노력도 평가 요소로 작용했다.
광동제약 관계자는 "이번 선정은 회사가 꾸준히 고도화해 온 ESG 경영 체계가 객관적 지표를 통해 입증된 결과"라며 "앞으로도 투명성과 책임을 기반으로 지속가능경영 수준을 더욱 강화하겠다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com
