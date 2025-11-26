경상국립대병원, 제4회 로봇수술센터 심포지엄 성료…"환자 중심 의료서비스 실현"

기사입력 2025-11-26 12:06


[스포츠조선 장종호 기자] 경상국립대학교병원(병원장 안성기) 로봇수술센터(센터장 신정규)가 25일 오후 4시 경남지역암센터 2층 대강당에서 열린 '제4회 로봇수술센터 심포지엄'을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

이번 심포지엄은 'GNUH 로봇수술: Da Vinci Xi & SP'를 주제로, 로봇수술 분야의 최신 지견과 임상 경험을 공유하고, 다학제 협력 강화를 도모하기 위해 마련됐다.

심포지엄은 경상국립대학교병원 대장항문외과 김한길 교수의 사회로 진행됐으며, 두 개의 세션을 통해 각 진료과에서 시행 중인 첨단 수술기법과 임상 성과를 폭넓게 다뤘다.

먼저 1부에서는 산부인과 최원준 교수를 좌장으로 ▲다빈치 SP를 이용한 전립선암 수술(비뇨의학과 최세민 교수) ▲다빈치 SP를 이용한 담낭절제술(간담췌외과 조진규 교수) ▲다빈치 SP를 이용한 두경부 종양 수술(이비인후과 박상욱 교수)의 발표가 진행됐다.

2부에서는 비뇨의학과 화정석 교수가 좌장을 맡아 ▲다빈치 Xi를 이용한 갑상선 수술(유방내분비외과 김주연 교수) ▲다빈치 Xi를 이용한 신장 수술(비뇨의학과 최재휘 교수)의 발표가 이어졌다.

각 세션에서는 로봇수술의 임상적 성과, 수술 접근법, 최신 장비 활용 경험이 공유됐으며, 참석자들은 다양한 수술 사례를 바탕으로 로봇수술의 기술적 발전 방향과 임상 적용 확대에 대해 심도 있는 논의를 나눴다.

신정규 로봇수술센터장은 "로봇수술기를 통한 첨단 수술기법의 발전은 환자 치료의 질을 높이는 중요한 전환점이 되고 있다"며 "경상국립대학교병원 로봇수술센터는 앞으로도 지속적인 연구와 교육, 학술 교류를 통해 정밀하고 안전한 고품질의 로봇수술을 선도함으로써, 환자 중심 의료서비스를 실현하기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

한편, 경상국립대학교병원은 2021년 서부경남 최초로 다빈치 Xi 로봇수술기를 성공적으로 도입한 경험을 토대로 2025년 7월 다빈치 SP를 추가 도입했으며, 풍부한 임상경험을 갖춘 전문 인력을 기반으로 지역 로봇수술의 중심병원으로서 자리매김하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


경상국립대병원, 제4회 로봇수술센터 심포지엄 성료…"환자 중심 의료서비스…

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"故 이순재 빈소 옆에 故 변웅전" 한지일, 나란히 잠든 두 거장 애도

2.

'일본인♥' 송진우, 역사왜곡 논란 사과 "韓日 싸웠다 표현, 혼혈子 시선에 맞춰..제 잘못"[전문]

3.

주우재, 한혜진 '최악 이별스토리' 고백에 "누군지 알겠다…이것보더 더 센거 있지 않냐" 폭로(옥문아들)

4.

추성훈, 역대급 방송 사고났다..녹화도 중단 "이건 안돼" ('헬스파머')

5.

"장우혁이 때렸다" 갑질 폭로 前직원, 1심서 명예훼손 무죄..法 "허위라 단정 어려워""

연예 많이본뉴스
1.

"故 이순재 빈소 옆에 故 변웅전" 한지일, 나란히 잠든 두 거장 애도

2.

'일본인♥' 송진우, 역사왜곡 논란 사과 "韓日 싸웠다 표현, 혼혈子 시선에 맞춰..제 잘못"[전문]

3.

주우재, 한혜진 '최악 이별스토리' 고백에 "누군지 알겠다…이것보더 더 센거 있지 않냐" 폭로(옥문아들)

4.

추성훈, 역대급 방송 사고났다..녹화도 중단 "이건 안돼" ('헬스파머')

5.

"장우혁이 때렸다" 갑질 폭로 前직원, 1심서 명예훼손 무죄..法 "허위라 단정 어려워""

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]FIFA 공식발표! 홍명보호, 한국 축구 사상 첫 '포트2' 확정…1~4번 포트 공개, 12월 6일 조추첨

2.

'이럴수가' 케이브 두산과 결별, KBO 이적은 불가…KIA도 탐냈던 ML 타자에 밀렸다

3.

만장일치 6표가 부족했다…득표율 97% 40홈런 4번 타자 '베스트9' 입성, 한신 소속 7명 72년 만에 최다 수상[민창기의 일본야구]

4.

[공식발표]'29억 잭팟' KIA 1선발 네일 잡았다, ML 의지 꺾다니…"타이거즈 팬들 다시 만나 기쁘다"

5.

한국인 프리미어리거 승격 1호 탄생? 韓 최초 역사 기대감...홍명보호 최고 유망주와 함께 미친 돌풍

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.