70세 이상 낙상환자 2배 이상 증가…중앙손상관리센터, 예방 전문가 양성 박차

기사입력 2025-11-26 12:08


[스포츠조선 장종호 기자] 질병관리청이 주관하고 고려대학교 안암병원이 운영하는 중앙손상관리센터(센터장 고려대학교 안암병원 응급의학과 이성우 교수)가 지난 9월부터 지역 보건소 운동 프로그램 담당자 및 노인운동 지도자들을 대상으로 '노인 낙상 예방'을 위한 전문가 양성 교육을 진행했다.

질병관리청이 발표한 '2024 손상 유형 및 원인 통계'에 따르면, 70세 이상 낙상 환자 비율은 2014년 17.1%에서 지난해 35.3%로 두 배 이상 증가했다. 고령층의 낙상은 회복 기간이 길 뿐 아니라 합병증 발생 및 정신적 기능 저하로 이어져 사회적 돌봄 부담을 가중시키는 만큼, 지역사회 중심의 예방 교육 중요성이 더욱 부각되고 있다.

올해 실시된 BASIC 과정은 노인 낙상 예방의 이해부터 실전 역량 강화까지 단계적으로 구성됐다. 운동처방사·물리치료사 등 보건의료 전문가뿐만 아니라 지역 보건 행정을 담당하는 지자체 공무원도 다수 참여해, 예방 정책과 현장 서비스 간 연계성을 강화했다.

이론 교육에서는 국내외 노인 낙상 발생 현황과 원인, 노화로 인한 신체 변화와 위험 요인, 관련 정책 및 지원 사업 등을 다뤘다. 이어진 실습 교육에서는 균형·근력 강화 운동 실습과 가정·시설 환경 개선 전략을 중심으로 실생활에서 적용할 수 있는 내용을 학습했으며, 참여자들은 프로그램을 직접 설계하고 시연해보는 과정을 통해 실무 능력을 높였다.

특히, 11월 14일과 21일에 진행된 교육에서는 과정을 이수한 예비 강사들이 실제 노인을 대상으로 낙상 예방 프로그램을 직접 지도해보는 시범 교육이 진행됐다.

이성우 중앙손상관리센터장은 "낙상은 노인 건강을 위협하지만, 충분히 예방 가능한 손상"이라며 "이번 교육이 지역사회에서의 예방 역량을 높이는 계기가 될 것"이라고 말했다. 또한 "표준화된 교육 체계를 확대하고 전문 인력을 지속적으로 양성해, 노인분들이 건강하게 일상을 유지할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

중앙손상관리센터는 이번 교육 과정을 시작으로 내년에는 BASIC 과정뿐만 아니라 심화과정을 운영해, BASIC 과정을 수료한 예비 강사들을 대상으로 전문적인 교육을 지원할 방침이다. 센터는 이를 통해 지역 사회에서 활용 가능한 낙상예방 프로그램을 확산하고 노인 건강 증진에 기여할 것으로 기대하고 있다.

이와 같은 노력과 더불어, 대한노인회 한국노인복지정책연구소(정형진 부소장) 및 지역사회에서는 '대한노인낙상예방협회'를 발족해 예방 활동이 활성화되고, 양성된 예방 전문가들이 활동할 수 있는 기반을 마련할 계획이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


70세 이상 낙상환자 2배 이상 증가…중앙손상관리센터, 예방 전문가 양성…

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"故 이순재 빈소 옆에 故 변웅전" 한지일, 나란히 잠든 두 거장 애도

2.

'일본인♥' 송진우, 역사왜곡 논란 사과 "韓日 싸웠다 표현, 혼혈子 시선에 맞춰..제 잘못"[전문]

3.

주우재, 한혜진 '최악 이별스토리' 고백에 "누군지 알겠다…이것보더 더 센거 있지 않냐" 폭로(옥문아들)

4.

추성훈, 역대급 방송 사고났다..녹화도 중단 "이건 안돼" ('헬스파머')

5.

"장우혁이 때렸다" 갑질 폭로 前직원, 1심서 명예훼손 무죄..法 "허위라 단정 어려워""

연예 많이본뉴스
1.

"故 이순재 빈소 옆에 故 변웅전" 한지일, 나란히 잠든 두 거장 애도

2.

'일본인♥' 송진우, 역사왜곡 논란 사과 "韓日 싸웠다 표현, 혼혈子 시선에 맞춰..제 잘못"[전문]

3.

주우재, 한혜진 '최악 이별스토리' 고백에 "누군지 알겠다…이것보더 더 센거 있지 않냐" 폭로(옥문아들)

4.

추성훈, 역대급 방송 사고났다..녹화도 중단 "이건 안돼" ('헬스파머')

5.

"장우혁이 때렸다" 갑질 폭로 前직원, 1심서 명예훼손 무죄..法 "허위라 단정 어려워""

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]FIFA 공식발표! 홍명보호, 한국 축구 사상 첫 '포트2' 확정…1~4번 포트 공개, 12월 6일 조추첨

2.

'이럴수가' 케이브 두산과 결별, KBO 이적은 불가…KIA도 탐냈던 ML 타자에 밀렸다

3.

만장일치 6표가 부족했다…득표율 97% 40홈런 4번 타자 '베스트9' 입성, 한신 소속 7명 72년 만에 최다 수상[민창기의 일본야구]

4.

[공식발표]'29억 잭팟' KIA 1선발 네일 잡았다, ML 의지 꺾다니…"타이거즈 팬들 다시 만나 기쁘다"

5.

한국인 프리미어리거 승격 1호 탄생? 韓 최초 역사 기대감...홍명보호 최고 유망주와 함께 미친 돌풍

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.