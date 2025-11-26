간섬유화·염증 동시에 억제 가능한 정밀 치료 표적 발견…차세대 신약 개발 가능성

기사입력 2025-11-26 12:18


간섬유화·염증 동시에 억제 가능한 정밀 치료 표적 발견…차세대 신약 개발…
간 섬유화 단계 특이적 치료 표적으로서 PDE4D의 역할과 알로스테릭 저해제의 섬유화 조절 기전을 설명하는 모식도.

[스포츠조선 장종호 기자] 가톨릭대학교 의과대학 생화학교실 김정한 교수(공동 교신저자)와 미국 국립보건원(National Institutes of Health, NIH) Jay H. Chung 박사(공동 교신저자) 국제 공동연구팀이 간섬유화를 획기적으로 억제할 수 있는 치료 표적을 발견했다. 간질환 치료의 가장 큰 난제로 꼽혀 온 간섬유화를 극복할 수 있는 새로운 치료 전략이 제시된 것이다.

최근 비만과 대사질환의 유병률이 빠르게 증가하면서, 대사성 염증을 바탕으로 한 초기·중등도 간섬유화 환자 역시 꾸준히 늘고 있다. 간섬유화는 지방간, 만성 바이러스성 간염, 알코올성 간질환, 대사 기능 장애 관련 지방간염 등 다양한 간질환이 악화되면서 간 조직에 흉터조직(섬유조직)이 과도하게 축적되는 상태를 말한다.

초기 단계의 간섬유화는 체중 감량, 인슐린 저항성 개선, 바이러스 억제 등 병인 치료가 이뤄질 경우, 정상 간에 가까운 형태로 상당 부분 회복될 수 있다. 하지만 간섬유화가 지속되어 간경변으로 진행되면 비가역적인 조직으로 변형되어 생명을 위협하게 된다. 현재까지 효과가 입증된 항섬유화 약물이 없고 간이식이 유일한 치료 수단이기 때문에 섬유화 단계에서 특이적으로 작용하는 치료 표적을 규명하고, 이를 기반으로 한 표적 치료제를 개발하는 것이 간질환 치료 전략의 핵심 목표로 제시되어 왔다.

김정한 교수는 간질환 환자의 병기별 전사체 분석을 통해 간섬유화 단계에서 특정 효소인 PDE4D(phosphodiesterase 4D)가 비정상적으로 증가한다는 점을 주목했다. PDE4 계열 효소는 세포 내 cyclic adenosine monophosphate(cAMP)를 분해하는 효소로, 다양한 염증성 및 섬유화 질환에서 중요한 조절 인자로 주목받아 왔다. 기존에도 이 PDE4 계열 효소를 넓게 억제하는 약물들이 여러 동물실험에서 효과를 보였지만, 사람에게 투여할 경우 오심·구토 등 부작용이 심해 실용화에 어려움이 있었다.

연구팀은 PDE4 계열의 개별 아이소폼을 정밀 분석한 끝에, PDE4D 중에서도 'long isoform(롱 아이소폼)'이라 불리는 형태가 간섬유화 과정에서 특별히 많이 증가한다는 사실을 발견했다. '아이소폼'은 같은 유전자로부터 만들어지지만 기능이 조금씩 다른 단백질 형태를 말한다.

특히 이 롱 아이소폼은 간섬유화를 일으키는 핵심 세포인 간성상세포가 활성화될 때 크게 증가하며, 콜라겐 생성(섬유조직 형성), 염증 신호 증가, 세포 이동 등을 동시에 촉진하는 '스위치' 같은 역할을 하는 것으로 밝혀졌다. 즉, PDE4D long isoform이 간조직의 염증과 섬유화를 동시에 밀어붙이는 핵심 허브(hub)라는 점을 규명한 것이다. 이는 단순히 섬유화만 억제하는 접근이 아니라, 섬유화와 염증을 함께 조절하는 정밀표적을 찾았다는 의미가 크다.

이를 바탕으로 연구팀은 미국 국립보건원과 Cedars-Sinai Medical Center와의 공동연구를 통해 PDE4D long isoform만 선택적으로 억제하는 '알로스테릭 저해제(allosteric inhibitor)'를 간섬유화 치료 후보 물질로 제시했다. 알로스테릭 저해제는 단백질의 활성 부위가 아닌 특정 조절 부위(allosteric site)에 결합하여 단백질의 구조적 변화를 유도함으로써, 선택적이고 정교한 기능 억제 하는 장점이 있다. 기존 pan-PDE4 억제제의 부작용 문제를 구조적·기전적 접근을 통해 해결할 가능성을 제시한 셈이다.

김정한 교수는 "중증 이상의 간섬유화는 되돌리기 매우 어려운 질환이지만, 이번 연구를 통해 섬유화 단계에서만 선택적으로 증가하는 PDE4D를 새로운 치료 표적으로 규명하고, 이를 겨냥한 알로스테릭 저해제를 통해 섬유화와 염증을 동시에 줄일 수 있음을 전임상 수준에서 입증했다"며 "이번에 도출된 표적과 후보 물질이 정밀의학 기반 간섬유화 치료제로 발전하여 실제 환자 진료에 사용되는 차세대 항섬유화 신약으로 이어질 수 있도록 후속 개발을 지속하겠다"고 밝혔다.

이번 연구는 가톨릭대학교 의과대학과 미국 국립보건원 간 국제 공동연구로 수행됐으며, 한국연구재단 우수신진연구, 최초혁신실험실, 기초연구실(BRL) 사업의 지원을 받아 수행됐고, 의학 분야의 권위 있는 국제 학술지 'Journal of Clinical Investigation' 최신호에 게재됐다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


간섬유화·염증 동시에 억제 가능한 정밀 치료 표적 발견…차세대 신약 개발…
김정한 교수(왼쪽)와 Jay H. Chung 박사

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"故 이순재 빈소 옆에 故 변웅전" 한지일, 나란히 잠든 두 거장 애도

2.

'일본인♥' 송진우, 역사왜곡 논란 사과 "韓日 싸웠다 표현, 혼혈子 시선에 맞춰..제 잘못"[전문]

3.

주우재, 한혜진 '최악 이별스토리' 고백에 "누군지 알겠다…이것보더 더 센거 있지 않냐" 폭로(옥문아들)

4.

추성훈, 역대급 방송 사고났다..녹화도 중단 "이건 안돼" ('헬스파머')

5.

"장우혁이 때렸다" 갑질 폭로 前직원, 1심서 명예훼손 무죄..法 "허위라 단정 어려워""

연예 많이본뉴스
1.

"故 이순재 빈소 옆에 故 변웅전" 한지일, 나란히 잠든 두 거장 애도

2.

'일본인♥' 송진우, 역사왜곡 논란 사과 "韓日 싸웠다 표현, 혼혈子 시선에 맞춰..제 잘못"[전문]

3.

주우재, 한혜진 '최악 이별스토리' 고백에 "누군지 알겠다…이것보더 더 센거 있지 않냐" 폭로(옥문아들)

4.

추성훈, 역대급 방송 사고났다..녹화도 중단 "이건 안돼" ('헬스파머')

5.

"장우혁이 때렸다" 갑질 폭로 前직원, 1심서 명예훼손 무죄..法 "허위라 단정 어려워""

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]FIFA 공식발표! 홍명보호, 한국 축구 사상 첫 '포트2' 확정…1~4번 포트 공개, 12월 6일 조추첨

2.

'이럴수가' 케이브 두산과 결별, KBO 이적은 불가…KIA도 탐냈던 ML 타자에 밀렸다

3.

만장일치 6표가 부족했다…득표율 97% 40홈런 4번 타자 '베스트9' 입성, 한신 소속 7명 72년 만에 최다 수상[민창기의 일본야구]

4.

[공식발표]'29억 잭팟' KIA 1선발 네일 잡았다, ML 의지 꺾다니…"타이거즈 팬들 다시 만나 기쁘다"

5.

한국인 프리미어리거 승격 1호 탄생? 韓 최초 역사 기대감...홍명보호 최고 유망주와 함께 미친 돌풍

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.