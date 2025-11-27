정관장, '건강 나눔 기업'으로 '함께하는 기업'가치 실현

KGC인삼공사 정관장이 다양한 사회공헌 활동을 이어가며 '함께하는 기업'의 가치를 실천하고 있다.
명절마다 진행되는 '효(孝)배달' 캠페인부터 지역사회의 겨울나기를 돕는 김장 나눔, 교통사고 피해 중증후유장애인을 위한 건강 지원까지 폭넓은 활동을 통해 온기를 나누고 있다.
정관장은 올해 추석에도 홀로 계신 어르신들을 위한 '효배달' 캠페인 시즌9을 진행했다. 기업과 임직원, 일반 시민이 함께 참여하는 이 캠페인은 2021년부터 꾸준히 이어져 왔다. 누적 일반인 기부자만 약 2만 명, 수혜 어르신은 약 1만 명에 달한다. 이번 시즌에서는 약 1,800여 명의 홀로 어르신에게 근력 개선을 돕는 시니어 전문 브랜드 '장수율:근'을 비롯해 '에브리타임'과 '활기력' 등 총 3억 원 상당의 제품이 전달됐다.
KGC인삼공사 임직원과 자원봉사자들은 스타 셰프 이연복과 함께 송편, 전, 동파육 등 명절 음식을 직접 만들어 서울 각 지역 어르신들에게 배달하며 따뜻한 정성을 전했다. '효배달'은 임직원 기부금과 동일 금액을 회사가 더하는 매칭그랜트 방식의 '정관장 펀드'와 네이버 해피빈 기부가 결합돼 운영되며, 모금된 재원은 명절 음식과 건강용품을 준비해 취약계층 어르신에게 전달하는 데 쓰인다.
정관장은 대전 대덕구청과 함께 '사랑의 김장 나눔' 행사를 열어 지역사회를 위한 겨울철 나눔 활동도 진행한다. 인삼공사는 김장 지원을 비롯해 지역아동센터 교육용 컴퓨터 지원, 취약계층 의료비 지원 등 다양한 복지 활동을 지속하며 지역사회와의 상생에 앞장서고 있다.
또한,정관장은 자동차손해배상진흥원과 업무협약(MOU)을 체결하고 자동차사고 피해 중증후유장애인과 가족을 위한 건강 회복 지원에도 나섰다. 정관장은 약 1억 원 상당의 건강기능식품을 기부하며 고령자와 중증장애인의 면역력 강화와 체력 보강을 돕는 제품을 우선 제공했다. 자동차손해배상진흥원은 전국 단위 피해자 지원을 수행하고 있으며, 이번 협약을 통해 정관장 제품을 활용한 정서적, 신체적 지원으로 복지 영역을 넓힐 예정이다.