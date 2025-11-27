IBK기업은행, 다문화 가족 초정 'IBK 모두다 가족콘서트' 개최

IBK기업은행이 5월 가정의 달을 맞아 서울 강남 건설회관 CG아트홀에서 문화소외계층을 초청해 'IBK 모두다 가족콘서트'를 개최했다고 밝혔다.

기업은행은 이번 음악회에 다문화 가족, 차상위계층, 장애인 자녀를 둔 가정 등 600여명을 초청해 음악으로 하나 되어 즐길 수 있는 특별한 시간을 마련했다.

이날 공연에는 다양한 장르의 예술을 아우르는 출연진들이 참여해 무대를 뜨겁게 달궜다. 팬텀싱어 우승팀인 팝페라 그룹 '라포엠', 유튜브 2천만 뷰를 돌파한 아카펠라 그룹 '엑시트', 전통과 현대를 넘나드는 퓨전국악 그룹 '그라나다', 역동적인 리듬을 선사하는 퍼포먼스 밴드 '붐비트'가 차례로 무대에 올라 클래식과 팝, 가요, 애니메이션 OST 등 현대적 감각으로 새롭게 편곡된 공연을 선보여 관객들의 박수갈채를 받았다.

'IBK 모두다 가족콘서트'에 초청받은 베트남 출신 근로자는 "수준 높은 공연을 가족들과 함께 관람할 수 있어 매우 행복하다"며 "가족들에게 잊지 못할 아름다운 추억을 선물해줘 정말 감사하다"고 전했다.

기업은행 관계자는 "이번 음악회를 통해 다양한 문화적 배경을 가진 가족들이 마음을 나누고 유대감을 느끼는 소중한 시간이 됐길 바란다"며 "앞으로도 다문화 수용성과 문화 접근성을 높이기 위해 문화예술을 접목한 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 기업은행은 6월부터 다문화 초등학생과 함께하는 'IBK 모두다 스쿨콘서트'도 진행하고 있다. 다문화 학생 비율이 50%가 넘는 경기 동두천에 위치한 보산 초등학교를 시작으로 경기, 충북, 부산등 다문화 학생 밀집 초등학교를 찾아 총 5회에 걸쳐 음악회를 개최할 예정이다.


【 사진제공=IBK기업은행】 'IBK 모두다 가족콘서트'

