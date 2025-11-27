마사회,'2025 지역사회공헌 인정의 날'보건복지부 장관 표창 수상
|
|
|◇사진제공=한국마사회
마사회가 지난 25일 서울 엘타워에서 열린 '2025 지역사회공헌 인정의 날' 기념행사에서 보건복지부 장관 표창을 수상했다.
'지역사회공헌 인정제'는 보건복지부와 한국사회복지협의회가 주관하여 지역사회의 복지 증진에 공헌하는 활동을 인정해 주는 제도이다. 2019년부터 시행되고 있으며 마사회는 2021년부터 참여해 왔다. 지난 3년간 연속으로 최고 등급을 받았으나 올해는 보건복지부 장관 표창이라는 영예를 안게 되었다.
마사회는 축산발전과 국민복지 증진이라는 설립목적에 맞춰 꾸준히 농어촌 복지, 지역균형 발전을 위한 다양한 사회공헌 프로그램을 운영해오고 있다. 또한, 지자체·비영리법인 등과 협력하여 지역사회 복지증진과 경제 활성화 지원, ESG 경영 실천, 사회적 약자 지원 등 여러 분야에서 지역사회와의 상생협력을 강화하고 있다.
박상경 기자 ppark@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.