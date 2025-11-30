대한제분, 자판기 핫초코 맛 그대로 담아낸 저당 ‘곰표 자판기 핫초코 파우더’ 출시

최종수정 2025-11-30 11:28

대한제분, 자판기 핫초코 맛 그대로 담아낸 저당 ‘곰표 자판기 핫초코 파…

대한제분이 겨울철 대표 음료인 핫초코를 언제 어디서나 간편하게 즐길 수 있는 '곰표 자판기 핫초코 파우더'를 출시한다고 28일 밝혔다. 이번 신제품은 이커머스 전용 상품으로, 자사몰인 곰표하우스와 대한제분몰을 통해 먼저 선보인다.

'곰표 자판기 핫초코 파우더'는 90~2000년대 학교·역사·문구점 등에서 쉽게 접할 수 있었던 자판기 핫초코 특유의 달콤하고 고소한 맛을 현대적으로 재해석한 제품이다. 따뜻한 물만 있으면 쉽게 제조할 수 있어 간편한 겨울철 간식으로 즐길 수 있다.

특히 이번 제품은 저당 제품으로 설계돼 당류 부담을 줄이면서도, 코코아 특유의 깊고 진한 풍미를 유지하도록 개발됐다. 스틱형 개별 포장으로 휴대성과 보관성이 우수하며, 미세 분말 타입으로 물에 잘 녹아 누구나 쉽게 즐길 수 있다.

패키지 디자인에도 재미 요소를 더했다. 제품 내 스틱에는 '오늘도 힘찬 하루 되세요', '좋은 일만 가득가득!' 등 다양한 랜덤 응원 문구가 적용돼 선물용·사무실 비치용으로도 탁월하다.

대한제분 관계자는 "이번 신제품은 소비자들이 기억하는 '레트로 자판기 경험'을 현대적인 방식으로 재해석한 제품이다. 곰표 브랜드의 친근함과 레트로 감성을 살리고, 저당 설계와 간편 패키지 등 최신 소비 트렌드를 반영해 완성도를 높였다"며 "앞으로도 계절과 감성에 따라 즐길 수 있는 다양한 제품군을 확대하며 포트폴리오를 강화해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com





아울러, 대한제분은 최근 겨울철 간식군을 확대하며 '곰표 얇고 바삭한 호떡', '곰표 곰방 굽는 곰붕어빵' 등을 잇따라 출시한 바 있다. 1952년 설립된 대한제분은 밀가루의 대명사로 자리매김하고 있는 '곰표' 브랜드를 앞세워 소비자와 적극 소통하고 있다. 2018년부터는 다양한 브랜드와의 협업을 통해 소비자의 일상을 풍요롭게 만들어주는 컬쳐 브랜드로 확장해 나가고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 엄청난 재력 "호텔 헬스장만 연 1천만원, 은행서 매달 500만원 나와"

2.

'백지영♥' 정석원, 딸 100만원대 '명품 패딩'에 깜짝..."엄마 돈 많다"

3.

박보검 묵념→사자보이즈 취소…홍콩 대참사 속 웃음 사라진 '마마' 어땠나[SC이슈]

4.

주영훈 “목사 부친에 마귀라고 반항”→눈물

5.

김장훈, '절친→불화' 싸이 언급 "화해했지만 만나진 않아" ('하와수')

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 엄청난 재력 "호텔 헬스장만 연 1천만원, 은행서 매달 500만원 나와"

2.

'백지영♥' 정석원, 딸 100만원대 '명품 패딩'에 깜짝..."엄마 돈 많다"

3.

박보검 묵념→사자보이즈 취소…홍콩 대참사 속 웃음 사라진 '마마' 어땠나[SC이슈]

4.

주영훈 “목사 부친에 마귀라고 반항”→눈물

5.

김장훈, '절친→불화' 싸이 언급 "화해했지만 만나진 않아" ('하와수')

스포츠 많이본뉴스
1.

켈리와 페디의 장점만 묶은 역대급 투수가 한국서 온다! ML 선발투수 시장 최고 블루칩 각광, 총액 2000만달러급

2.

"경기중 야유,이게 팬이야?" 토트넘GK 역대급 드리블 참사→안방서 풀럼에 1-2패→5만 홈팬 분노의 야유→위기의 프랭크 감독 일갈

3.

"충격" '코멘트도 없다' 선발 출전 이강인 최저 평점 PSG, '미나미노 결승골' AS 모나코에 0-1 패배

4.

"자기야, 영국 떠나면 안돼?" 세계 최고 EPL의 굴욕...가족들 마음 잡기 나선 이유는

5.

"'야유'한 팬들, 용납 못해" 프랭크 역대급 망언! 6분 만에 2실점→1-2, 토트넘 또 홈 눈물…비카리오 '참사', 더 그리운 손흥민

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.