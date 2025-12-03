"소아 백혈병 치료 중 발작, 일부 뇌전증 발전 가능성"

이대목동병원 소아청소년과 최선아 교수가 미국 캘리포니아주 샌디에이고 주립대학교(UCSD) 라디 어린이병원(Rady Children's Hospital) 뇌전증 센터 쉬프테 새터 박사팀과 공동으로 진행한 연구에서 소아 백혈병 치료 과정에서 발생하는 발작이 일부 환자에서는 뇌전증으로 발전할 수 있다는 연구 결과를 발표했다.
급성 림프구성 백혈병은 치료 과정에서 항암제 부작용이나 전해질 이상, 불안정한 혈압, 감염 등으로 인해 발작이 발생할 수 있다. 연구팀은 소아 백혈병을 진단 후 치료받은 소아 청소년 중 발작이 발생한 환자의 임상 양상과 그 경과를 분석했다.
연구팀은 2011년부터 2024년까지 약 14년간 B세포 급성 림프구성 백혈병(B-ALL) 환자 중 발작이 발생한 23명을 추적 관찰했다. 평균 백혈병 진단 연령은 6.1세, 첫 발작 발생 시점은 백혈병 진단 후 28개월이 지난 평균 8.5세였다.
연구 결과, 23명의 환자 가운데 17명(73.9%)은 일시적으로 나타나는 유발성 발작이었으며, 주로 항암제인 메토트렉세이트(MTX)에 의한 신경독성과 관련이 있었다. 이중 7명(30.4%)은 만성 뇌전증, 5명(21.7%)은 약물 난치성 뇌전증으로 진행됐다. 약물 난치성 뇌전증 중 일부는 수술적 치료를 받았고, 그 외에는 레녹스-가스토 증후군으로 진단받았다.
특히 만성 뇌전증으로 진행한 환자에서 발작 발생 연령이 유의하게 높았으며, 환자 중 다수 MRI 상 '백질뇌병증'이 관찰됐다. 이는 항암제 MTX로 인해 발생하는 백질뇌병증이 유전적으로 취약한 특정 개인에서 뇌전증 발생의 잠재적 위험 요인으로 작용할 수 있음을 시사한다.
이대목동병원 소아청소년과 최선아 교수는 "소아 백혈병 치료 과정 중 발생하는 발작은 대부분 일시적인 현상으로 끝나지만, 일부 환자에서는 뇌전증이 지속될 수 있다"며 "특히 발작 발생 연령이 늦거나 MRI에서 백질뇌병증 소견이 확인된 급성 림프구성 백혈병 생존자는 장기적인 신경학적 추적 관찰이 중요하다"고 말했다.
한편, 이번 연구는 'B세포 급성 림프구성 백혈병 소아 청소년의 뇌전증(Epilepsy in children and adolescents with B-cell acute lymphoblastic leukemia)'라는 제목의 논문으로 뇌전증 분야의 국제 학술지 'Epilepsy Research' 12월호에 게재됐다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com