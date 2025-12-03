오크밸리, 25/26시즌 스키장 개장…쿠키런 협업 콘텐츠 '스위트랜드' …

오크밸리 리조트가 12일 25/26 동계 시즌을 맞아 스키장을 개장한다고 3일 밝혔다. 오크밸리 ?옮걋揚 자연 친화적 코스 구성과 안정적인 설질을 바탕으로 스키어의 인기를 끌던 곳이다. 올해는 슬로프 정비와 편의시설 업그레이드를 마치고, 온 가족이 즐길 수 있는 신규 콘텐츠와 다채로운 이벤트를 진행한다.
오크밸리 스키장의 25/26시즌 운영은 12월 12일부터 2월 22일까지다. 시즌 운영 기간 넓은 코스 폭과 안정적인 경사로 구성된 초급 I 코스와 아름다운 설경을 즐기며 속도를 낼 수 있는 중급 F, G 코스까지 총 3개 면의 슬로프가 운영된다. 중급자 슬로프 정상에서 탁 트인 산 정상 풍경을 감상할 수 있는 전망 구간을 새롭게 마련했다. 메인 베이스 광장은 리뉴얼을 통해 파이어 핏 존, 힙한 감성의 휴식 및 간식 공간 등으로 재정비해 이용객의 편의를 높였다.
특히 올 겨울 시즌에는 인기 IP '쿠키런'을 보유한 데브시스터즈와 협업해 기존 눈썰매장 공간을 활용하여 쿠키런 전용 눈썰매장, 플레이 그라운드, 쿠키런 트리마을 등 14가지 이상의 체험 공간과 함께 귀여운 포토존 등이 조성된 '쿠키런 스위트랜드'를 통해 어린 아이부터 어른까지 즐길 수 있는 공간을 마련했다. 단지 곳곳에는 인증샷을 남길 수 있는 포토존이 조성, 크리스마스 기간에는 '쿠키런' 캐릭터들과 함께 하는 캐릭터 퍼레이드가 펼쳐져 분위기를 한층 고조시킬 예정이다. 메인 베이스 광장에 새롭게 선보이는 파이어 핏 존에서는 정설 시간을 활용하여 버스킹 공연까지 더해져 즐길거리가 한층 더 풍성해진다.
오크밸리 리조트는 "스키장 개장을 맞아 리조트 객실 및 부대시설 할인, 리프트권·시즌권 특가 프로모션을 준비하고 있다"며 "세부 내용은 공식 홈페이지와 SNS를 통해 순차적으로 안내할 예정"이라고 밝혔다.