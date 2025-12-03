동국제약 센텔리안24, 마데카 더마 마스크 인텐시브 리프팅 포뮬러·톤 브…

동국제약 더마코스메틱 브랜드 센텔리안24가 프리미엄 안티에이징 마스크 2종을 새롭게 선보인다.
우선 '마데카 더마 마스크 인텐시브 리프팅 포뮬러'는 인체적용시험을 통해 피부 노화 징후 개선 효과를 확인한 동국제약 최초의 안티에이징 마스크팩 라인으로, 마데카 크림의 핵심 효능을 시트 마스크에 구현한 업그레이드 포뮬러가 적용됐다. 동국제약이 독자 개발한 '엘라스틱-TECA™'를 함유한 부드럽고 크리미한 에센스 제형으로 피부에 밀착되는 순간 쫀쫀한 탄력감을 제공하며, 사용 후 즉각적인 탄력, 광채, 리프팅 케어를 선사하는 것이 임상을 통해 확인됐다. 마스크 시트는 목화에서 유래한 순면 원단으로 오코텍스·생분해·비건 인증을 받아 피부 자극을 최소화하면서도 흡수력이 뛰어나다.
이와 함께 센텔리안24는 브라이트닝 마스크 '마데카 더마 마스크 톤 브라이트닝 포뮬러'도 선보였다. 기미·주근깨·잡티 등 눈에 띄는 색소침착을 집중적으로 케어해 환하고 맑은 피부 톤으로 가꿀 수 있는 제품이다. 인텐시브 리프팅 포뮬러와 동일한 순면 원단을 사용해 자극을 줄이고 유효 성분의 흡수력을 높였다.
센텔리안24 담당자는 "'마데카 더마 마스크 인텐시브 리프팅 포뮬러'는 시트 한 장으로 단순 보습, 탄력 케어를 넘어 근본적인 안티에이징 및 광채 리프팅 케어를 경험할 수 있는 일명 '리프팅 풀 코스' 제품"이라며, "앞으로도 다양한 제품을 통해 소비자들의 피부 고민에 맞는 솔루션을 제공할 것"이라고 말했다. 김소형기자 compact@sportschosun.com