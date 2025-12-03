동국제약 센텔리안24, 마데카 더마 마스크 인텐시브 리프팅 포뮬러·톤 브라이트닝 포뮬러 2종 선보여

기사입력 2025-12-03 16:58


동국제약 센텔리안24, 마데카 더마 마스크 인텐시브 리프팅 포뮬러·톤 브…

동국제약 더마코스메틱 브랜드 센텔리안24가 프리미엄 안티에이징 마스크 2종을 새롭게 선보인다.

우선 '마데카 더마 마스크 인텐시브 리프팅 포뮬러'는 인체적용시험을 통해 피부 노화 징후 개선 효과를 확인한 동국제약 최초의 안티에이징 마스크팩 라인으로, 마데카 크림의 핵심 효능을 시트 마스크에 구현한 업그레이드 포뮬러가 적용됐다. 동국제약이 독자 개발한 '엘라스틱-TECA™'를 함유한 부드럽고 크리미한 에센스 제형으로 피부에 밀착되는 순간 쫀쫀한 탄력감을 제공하며, 사용 후 즉각적인 탄력, 광채, 리프팅 케어를 선사하는 것이 임상을 통해 확인됐다. 마스크 시트는 목화에서 유래한 순면 원단으로 오코텍스·생분해·비건 인증을 받아 피부 자극을 최소화하면서도 흡수력이 뛰어나다.

이와 함께 센텔리안24는 브라이트닝 마스크 '마데카 더마 마스크 톤 브라이트닝 포뮬러'도 선보였다. 기미·주근깨·잡티 등 눈에 띄는 색소침착을 집중적으로 케어해 환하고 맑은 피부 톤으로 가꿀 수 있는 제품이다. 인텐시브 리프팅 포뮬러와 동일한 순면 원단을 사용해 자극을 줄이고 유효 성분의 흡수력을 높였다.

센텔리안24 담당자는 "'마데카 더마 마스크 인텐시브 리프팅 포뮬러'는 시트 한 장으로 단순 보습, 탄력 케어를 넘어 근본적인 안티에이징 및 광채 리프팅 케어를 경험할 수 있는 일명 '리프팅 풀 코스' 제품"이라며, "앞으로도 다양한 제품을 통해 소비자들의 피부 고민에 맞는 솔루션을 제공할 것"이라고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

오승환, 야구연금 실수령 밝혔다 "年 1억 이상, 사망 땐 아내가 받는다"(남겨서 뭐하게)

2.

'뉴진스 보낸' 민희진, 새 아이돌 만든다..오케이 레코즈 비공개 오디션

3.

남편 옥바라지하던 성유리, 홈쇼핑 복귀 7개월 만에 결국 하차[SC이슈]

4.

53세 김민종, 장가 못간 이유 있었다.."어리고 글래머 좋아해" 서장훈發 루머에 곤혹(라스)

5.

“김건모와 청춘 나이트에서”..현진영, 15년 전 추억 소환

연예 많이본뉴스
1.

오승환, 야구연금 실수령 밝혔다 "年 1억 이상, 사망 땐 아내가 받는다"(남겨서 뭐하게)

2.

'뉴진스 보낸' 민희진, 새 아이돌 만든다..오케이 레코즈 비공개 오디션

3.

남편 옥바라지하던 성유리, 홈쇼핑 복귀 7개월 만에 결국 하차[SC이슈]

4.

53세 김민종, 장가 못간 이유 있었다.."어리고 글래머 좋아해" 서장훈發 루머에 곤혹(라스)

5.

“김건모와 청춘 나이트에서”..현진영, 15년 전 추억 소환

스포츠 많이본뉴스
1.

'FA 박동원에 금전요구' 장정석 전 단장, 무기실격 중징계, '금품수수' 김종국 전 감독, 복귀 시 50경기 출전정지, '음주 킥보드 운전' 봉중근 코치, 봉사활동 40시간

2.

'충격' 류현진 IN→김서현 OUT…WBC 사이판 캠프 멤버 확정 'LG 최다 8명' [공식발표]

3.

"감독님 죄송합니다" 최형우의 전화, "우승 2번 시켜준 선수" 이범호 감독 애써 웃으며 보냈다

4.

"감히 전범 일본군 사진을 올려?" 친일구단 논란 브라이튼, 14억 대륙서 삭제 중…베팅 대상 제외(中매체)

5.

"응원버스 61대 출동" 광주 이정효호, 팬들과 함께 사상 첫 코리아컵 우승 도전…6일 빅뱅

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.