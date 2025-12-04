순천향대 부천병원, '암 환자 식단 전시회' 성료…환자 맞춤 정보 제공도

[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부천병원(병원장 문종호)이 2일부터 3일까지 이틀간 본관 1층 로비에서 '2025년 암 환자 식단 전시회'를 개최하고 성황리에 마무리했다.

이번 전시회는 암 환자와 보호자가 치료 과정에서 꼭 알아야 할 영양 관리 정보를 쉽게 이해하고 일상에 적용할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 병원식 소개부터 암 예방 식단, 치료 부작용별 맞춤 식단, 영양보충제품 활용까지 유익한 정보를 중심으로 구성해 참여자들의 높은 관심을 받았다.

전시 공간에는 국민 암 예방 수칙과 지중해 식단, 암 치료식, 영양 간편식, 저요오드식 등 다양한 식단을 선보였다. 식욕부진·오심·구토·구내염·변비·설사 등 암 치료 부작용을 고려한 식단도 함께 전시해 환자들이 자신의 상태에 맞는 식사 선택에 도움을 받을 수 있도록 했다. 특히 실제 조리된 식단과 설명 자료를 함께 제공해 관람객이 더욱 쉽게 이해할 수 있도록 구성했다.

별관 지하 1층 순의홀에서 열린 단체강좌 '암 치료 여정, 함께 묻고 함께 답하다'는 영양사와 환자·보호자가 질의응답을 통해 암 치료 중 궁금해하는 식사 요령과 영양 관리법을 나눴다. 이와 함께 진행된 퀴즈·영양보충제품 체험 이벤트는 참여자들의 큰 호응을 얻었다.

문종호 순천향대 부천병원장은 "암 치료 과정에서 환자들이 가장 어려움을 겪는 부분 중 하나가 '무엇을 어떻게 먹어야 하는가'에 대한 불안과 정보 부족"이라며 "이번 전시회가 환자와 보호자에게 올바른 영양 관리의 중요성과 실천 방법을 전달하는 데 실질적인 도움이 되었기를 바란다"고 말했다.
