한림대의료원, 한국의료질향상학회 학술대회 발표서 우수상 4건 수상

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교의료원(의료원장 김용선)은 지난 11월 27일부터 28일까지 대구 엑스코에서 열린 '한국의료질향상학회 2025 가을학술대회' 의료 질 향상활동 주제 구연발표에서 우수상 4건을 수상했다.
한국의료질향상학회는 대한의학회에 등록된 유일한 의료 질 분야 학회로 회원수는 1만3000여 명에 달한다. 이번 학술대회는 190개 병원에서 총 1496건의 의료 질 향상 활동 초록을 등록했다. 이 중 292개 팀이 구연발표로 선정됐고, 6개 팀이 '핵심 구연발표(Award Oral Presentation)'에 선정됐다.
한림대의료원 홍보팀(발표자 이건호 계장)은 '환자 교육 스마트 플랫폼 한림큐레이션-환자경험 혁신과 의료진 업무 효율성 향상'을 주제로 발표해 '핵심 구연발표' 우수상을 수상했다. 한림대의료원은 진료정보(EMR) 기반 환자 맞춤형 교육자료 제공 플랫폼인 한림큐레이션을 2022년 5월 국내 최초로 개발해 5개 산하병원에 적용했다. 한림큐레이션 전용 교육자료를 500개 이상 제작하고, 올해 9월까지 환자 및 보호자에게 61만 5000건의 맞춤형 교육자료를 제공했다. 특히 한림큐레이션은 카카오 알림톡 기반으로 편의성이 높으며, 환자의 진료기록을 추적해 맞춤 교육자료를 자동으로 추천해주고, 처방 기반의 자동발송 기능을 탑재해 의료진의 업무효율성을 크게 향상시켰다.
또한 한림대강남성심병원(병원장 이동진) 사회사업팀, 한림대한강성심병원(병원장 허준) 사회사업팀, 한림대동탄성심병원(병원장 한성우) 총무팀이 각각 구연발표 우수상을 수상했다.
한림대강남성심병원 사회사업팀(발표자 백정연 의료사회복지사)은 '퇴원 후 돌봄이 필요한 환자를 위한 디지털 기반 맞춤형 의료사회복지 플랫폼(앱) 개발' 성과를 발표했다. 한림대강남성심병원은 보건복지부의 지역사회통합돌봄 확대 정책에 발맞춰, 퇴원환자와 보호자가 언제 어디서든 필요한 의료사회복지 자원을 한눈에 파악하고 달라질 일상생활에 대비할 수 있도록 돕기 위해 국내 최초로 '맞춤형 의료사회복지 플랫폼(앱)'을 개발했다. 이 플랫폼(앱)은 EMR 기반으로 의료정보와 사회적 데이터, 퇴원 준비 자가점검 결과를 바탕으로 주거·돌봄·치료비 등 공공·민간 복지서비스 정보를 개인 맞춤형으로 제공한다. 이를 통해 초고령화 사회에서 환자와 가족이 퇴원과정에서 겪는 불안과 부담을 줄이고, 퇴원 후에도 지역사회에서 안전한 생활을 이어갈 수 있는 지원 기반 강화에 기여하고 있다.
한림대한강성심병원 사회사업팀(발표자 나우진 의료사회복지사)은 '치료 초기부터 사회복귀까지 화상환자 중심 통합치료 지원체계 구축 활동'에 대해 발표했다. 한림대한강성심병원 사회사업팀은 지역사회로 복귀한 화상환자를 대상으로 2022년부터 3년에 걸쳐 방문교육 프로그램, 지지그룹 모임 등으로 구성된 퇴원 후 자가관리 지원사업을 운영했다. 그 결과 자가관리 수준 28.2% 향상, 건강관리 자기효능감 21.2% 향상, 사회적 지지 30.9% 증가, 외로움 수준 22.8% 감소 등 유의미한 긍정적 변화가 확인됐다. 이를 통해 화상환자의 자가관리 역량을 강화해 신체적 회복과 심리적 안정을 도모하고 지역사회에서의 안정적인 재통합을 지원하는 통합치료 지원체계를 구축하고 있다.
한림대동탄성심병원 총무팀(발표자 전진영 사원)은 '올바른 유해화학물질 관리와 작업환경측정을 통한 직원의 쾌적한 근무환경 조성'에 대해 발표했다. 한림대동탄성심병원은 병원 전반의 유해화학물질을 조사·정비해 불필요한 물질을 대폭 감축하고, 대체품 적용·환기 개선·보호구 체계 정비 등을 통해 교직원의 노출 위험을 줄였다. 또한 포르말린 입출고·사용을 전산화해 관리의 정확성과 업무 효율성을 높였다. 작업환경 측정에서도 모든 유해인자가 기준 미만을 달성하는 등 전반적인 관리체계 강화로 교직원의 안전과 업무 만족도를 크게 향상시켰다.
한편 한림대의료원은 환자 중심의 병원 문화를 구축하기 위해 매년 의료 질 향상활동을 지속적으로 펼치고 있다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com
(왼쪽 위부터 시계 방향으로) 한림대의료원 홍보팀 이건호 계장(오른쪽), 한림대강남성심병원 사회사업팀 백정연 의료사회복지사, 한림대한강성심병원 사회사업팀 나우진 의료사회복지사(왼쪽), 한림대동탄성심병원 총무팀 전진영 사원(왼쪽)이 '한국의료질향상학회 2025 가을학술대회'에서 의료 질 향상활동 구연발표 우수상 수상 후 기념촬영을 하고 있다.