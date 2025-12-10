[SC헬스칼럼] 근시+난시 함께 있는 수험생, 최선의 시력교정은?

수능이 끝나고 안경을 벗을 기대로 시력교정 수술을 알아보는 수험생들이 많다.

'안경 없는 해방감'은 상상만 해도 짜릿하지만, 수술을 앞두고 난시 여부에 따라 고민은 깊어진다. 단순히 근시만 교정하면 된다고 생각했던 환자 중 대다수에게 난시가 발견되기 때문이다.

필자의 안과에서 시력교정술을 받은 환자 450안(226명)을 조사한 결과, 무려 89.4%(402안)에서 난시가 관찰됐다. 근시와 난시를 동시에 가진 눈이 이처럼 많다는 것은, 완벽한 시력 회복을 위해서는 난시 교정이 필수적이라는 의미이다.

근시는 물체의 상이 망막보다 앞쪽에 맺히는 현상으로, 먼 거리가 흐릿하게 보인다. 난시는 본래 축구공처럼 동그란 원형이어야 할 각막이 럭비공처럼 타원형으로 변형되어 생긴다. 가로, 세로 방향에서 들어온 빛의 초점이 한 점에서 모이지 못하고 두 점 이상에서 맺히면서 사물이 겹쳐 보이거나 흐려 보이는 시력장애를 일으킨다. 난시가 심하면 초점을 맞추려는 눈의 피로 때문에 두통, 눈의 통증, 충혈 등의 증상이 동반된다.

라식이나 라섹 같은 레이저 시력교정술은 각막을 깎아 시력을 교정한다. 이때 난시까지 교정하려면 각막을 최대 20~30% 더 깎아야 한다. 문제는 각막을 많이 깎을수록 합병증 위험이 높아진다는 점이다.

물론 난시가 경미하거나 각막 두께가 충분하다면 라식, 라섹, 스마일라식, 스마일프로 등 레이저 교정만으로도 해결될 수 있다. 하지만 난시가 심해 각막을 많이 깎아야 할 상황이라면, 각막의 안전을 최우선으로 고려하는 것이 현명하다. 이 경우, 난시교정술로 난시를 먼저 해결하고 남은 근시를 스마일라식, 스마일프로 등 최신의 레이저 시력교정법으로 해결하는 단계적 병합수술이 최적의 대안이 될 수 있다.

난시교정술은 2.8~5.7㎜의 미세한 나이프를 이용해 각막 주변부를 살짝 절개하여, 타원형으로 눌려 있던 각막을 정상적인 모양으로 복원하는 수술이다. 이 방법은 레이저처럼 각막을 깎아내지 않아 안전하며, 각막의 두께를 보존할 수 있다. 난시를 해결한 뒤 남은 근시를 스마일라식과 스마일프로 같은 최신 레이저 수술로 마무리하면 효과적이면서도 안전하게 시력을 회복할 수 있다.

만약 근시와 난시가 레이저수술이 불가능할 정도로 심해 어떨 수 없이 ICL을 받아야 하는 경우에도 렌즈삽입술과 난시교정술을 동시에 적용하면 보다 간결하고 안전하게 시력을 회복할 수 있다.


난시교정술은 겉으로 보기엔 간단해 보이지만, 난시의 정도와 축(방향)에 따라 각막을 절개하는 위치와 길이가 달라져야 한다. 각막 수술에 대한 임상 경험이 풍부한 의료진에게 수술을 받는 것이 매우 중요하다. 또한, 최근에는 '칼리스토아이(Callisto Eye)'와 같은 첨단 난시추적 항법장치가 활용되어 수술 중 미세한 눈의 움직임까지 정확히 파악하고 난시 축을 정밀하게 교정하고 있다.

난시를 제대로 잡지 못하면 결국 수술 후에도 다시 안경을 써야 하는 상황이 올 수 있으므로, 수술 전 철저한 검사와 눈의 상태에 대한 정확한 판단을 내리는 것이 성공적인 시력교정의 첫걸음이다. 도움말=온누리스마일안과 김지선 원장


온누리스마일안과 김지선 원장


