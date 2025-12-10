나스 (NARS), ‘NEW 에프터글로우 립 밤’ 전세계 최초 단독 선출시

기사입력 2025-12-10 08:34



모던 메이크업 브랜드 나스(NARS)가 아이코닉한 립 컬러를 포함, 9가지 쉐이드를 립 밤으로 재해석한 'NEW 에프터글로우 립 밤'을 리뉴얼하여 전세계 최초로 카카오톡 선물하기 단독 선출시로 선보인다.

브랜드 측 설명에 따르면, 이번 신제품은 입술에 닿는 순간 버터처럼 부드럽게 녹아 들어 투명하게 빛나는 입술을 완성해주는 제품이다. 히알루론산이 수분을 유지하고 컨디셔닝 해주어 부드럽고 볼륨감 있는 입술을 경험할 수 있다.

또한, 망고씨드 오일과 시어버터가 입술에 수분을 가두어 주고 코코넛 오일 및 티아꽃 추출물과 비타민 E가 조합된 모노이 하이드레이팅 콤플렉스가 수분을 채워주어 하루 종일 건강하고 촉촉한 입술을 만들어준다.

나스의 아이코닉한 컬러인 은은한 골드 펄이 더해진 복숭아 핑크 '오르가즘' 쉐이드와 우아한 분위기의 맑은 더스티 로즈 '돌체 비타' 쉐이드는 물론 핑크, 베이지, 체리빛으로 스며드는 총 9가지로 쉐이드로 구성되어 있다. 사랑스러운 분위기의 맑은 베이비 핑크 컬러 '스타게이즈', 생기를 더해주는 클래식 레드 체리 '미스에듀케이션' 등 컬러가 다양하게 있어 골라 쓰기 좋다.

나스의 베스트 제품 중 하나인 '에프터글로우 립 밤'이 새롭게 리뉴얼 출시되는 만큼 이번 신제품은 기존 제품과의 차이점으로 더욱 부드럽고 버터리해진 텍스처, 말간 컬러와 은은한 광택이 한층 업그레이드된 포뮬라가 가장 큰 특징이다. 특히, 기존 컬러 매치 패키지에서 세련된 베이비 핑크 패키지의 골드 포인트로 소장 가치를 높여 선물하기도 용이하다.

한편, 나스 'NEW 에프터글로우 립 밤' 12월 8일 카카오톡 선물하기에서 전세계 단독 선출시로 먼저 만나볼 수 있으며 'NEW 에프터글로우 립 밤' 구매 시 키링 증정 & 선물포장 서비스까지 제공될 예정이다. 이 후 26년 1월 1일 공식 출시되어 전국 나스 매장과 온라인 몰에서 구매 가능하다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

