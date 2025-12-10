한림대동탄성심병원, '스마트 의료지도 시범사업' 우수기관 장관상 수상

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교동탄성심병원(병원장 한성우)은 최근 2025년 '스마트 의료지도 시범사업' 우수기관으로 선정돼 보건복지부장관상을 수상했다.
한림대동탄성심병원 응급의학과는 스마트 의료지도를 통해 심정지 환자의 소생을 위한 현장 의료지도 체계 구축과 구급대원의 응급처치 활성화에 기여한 공로로 수상의 영예를 안았다.
한림대동탄성심병원은 2015년부터 보건복지부의 스마트 의료지도 시범사업에 선도적으로 참여하고 있다. 스마트 의료지도는 심정지 환자가 발생했을 때 거점병원의 지도의사가 현장 구급대원에게 스마트폰 화상통화를 통해 심폐소생술 및 전문 응급처치에 대한 실시간 영상 의료지도를 시행하는 시스템이다. 이를 통해 현장에서도 병원 응급실 수준의 응급처치가 가능해지며, 적극적인 응급처리를 통해 심정지 등 응급환자의 생존율 향상에 기여하고 있다.
응급의학과 박주옥 교수는 "스마트 의료지도를 통해 기존에 제약이 많았던 구급대원의 응급처치를 질적으로 향상시킬 수 있었다. 현장에서 전문 처치를 위해 애써준 지역 구급대원들과 병원 전 소생술의 개선을 위해 적극적으로 참여해 준 응급의학과 의사들에게 감사드린다"며 "앞으로 더 안전한 응급의료체계를 구축하고 지역 응급환자의 생존율을 높이기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편, 한림대동탄성심병원은 지난해 경기남부 거점 지역응급의료센터로 지정됐으며, 12년 연속 응급의료기관 평가에서 최고 등급을 유지하는 등 지역 내 응급의료체계에 중추적인 역할을 담당하고 있다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com