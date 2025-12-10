"휴머노이드 로봇이라고 하기엔…" 알고 보니 사람이 분장, 조롱 확산

기사입력 2025-12-10 08:45


"휴머노이드 로봇이라고 하기엔…" 알고 보니 사람이 분장, 조롱 확산
사진출처=엑스(X)

[스포츠조선 장종호 기자] 이란의 로봇 산업이 최근 온라인에서 조롱의 대상이 됐다.

한 공식 행사에서 소개된 첨단 휴머노이드 로봇이 사실은 사람이 분장한 것으로 드러났기 때문이다.

이란 IT 전문 매체 '줌잇'에 따르면 최근 이란 키시섬에서 열린 산업·기술 박람회 '키시 이녹스 테크 엑스포(Kish Inox Tech Expo)' 현장에 남성과 여성의 첨단 휴머노이드 로봇이 소개돼 방문객의 눈길을 끌었다.

그런데 무엇인가 어색했다.

두 휴머노이드는 0과 1의 이진 코드의 의상을 입고 로봇처럼 행동했지만, 선명한 여드름 자국, 자연스러운 눈 깜빡임과 호흡, 어색한 동작 등이 포착됐다.

특히 여성 로봇은 자신을 '미스 데이터(Miss Data)'라고 소개하며 "블록체인 공간에 살고 있으며, 남성 로봇과 함께 공유된 데이터 코드로 작동한다"고 설명했다.

그런데 두 로봇 모두 실제 인간이 분장을 한 것으로 드러났다.

온라인에서 조롱과 비판이 쏟아지자 이란 당국이 진화에 나섰다.


과학기술 분야의 고위 관계자는 "정부나 전시회 주최 측과 가짜 로봇은 무관하며, 한 민간 기업이 자체 광고 목적으로 기획한 것"이라고 해명했다. 그는 "이 회사가 스스로 책임을 져야 하며, 정책 결정자들이 인간을 로봇으로 꾸미는 아이디어를 낸 것은 아니다"라고 강조했다.

현지 네티즌들은 "엑스포가 아니라 코미디 대회인가?", "인간이 AI의 일자리를 뺏을 수 있다는 것을 보여준 퍼포먼스", "판매도 하나?" 등 조롱 섞인 반응을 보이고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"링거 같이 예약"...박나래, '나혼산' 중 '링거' 발언→돌연 비공개 처리

2.

"나래가 한달에 얼마줘?"..박나래, 전남친에 4400만원 송금 의혹 속 과거 발언 재조명

3.

심은경 "한국 떠나 일본행? 절대 아냐, 머물 수밖에 없던 이유 있다"

4.

'최진실 딸' 최준희, 또 성형했다..붉게 멍든 눈 리얼 공개 "부기 덜 빠져"

5.

방탄 정국 열애설 침묵 속..RM “일만 하면 향기 없어” 발언→팀 해체 언급 사과

연예 많이본뉴스
1.

"링거 같이 예약"...박나래, '나혼산' 중 '링거' 발언→돌연 비공개 처리

2.

"나래가 한달에 얼마줘?"..박나래, 전남친에 4400만원 송금 의혹 속 과거 발언 재조명

3.

심은경 "한국 떠나 일본행? 절대 아냐, 머물 수밖에 없던 이유 있다"

4.

'최진실 딸' 최준희, 또 성형했다..붉게 멍든 눈 리얼 공개 "부기 덜 빠져"

5.

방탄 정국 열애설 침묵 속..RM “일만 하면 향기 없어” 발언→팀 해체 언급 사과

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국, 이탈리아에 패배"→"일본 브라질에 '와르르' 붕괴" AI 미쳤다! "변수 포함 1000번 시뮬레이션" 월드컵 예측 공개, 결말은 '메시 2연패'

2.

'논란의 15표차 탈락' 선배의 격려…"아쉬움 가슴에 품고, 내년에는 압도적으로 받길"

3.

"이 승리를 '전설' 손흥민에게 바칩니다" 토트넘, 'SON 고별식'서 슬라비아에 3-0 쾌승…'7번 후계자' 시몬스 쐐기포[UCL 리뷰]

4.

[포토] 조이 막는 양효진의 블로킹

5.

[포토] 블로킹 성공 김희진, 환호하는 현대건설

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.