임신 여자친구 자고 있는 사이 낙태약 강제로 먹여…알고 보니 기혼남

기사입력 2025-12-10 10:49


임신 여자친구 자고 있는 사이 낙태약 강제로 먹여…알고 보니 기혼남
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 미국의 한 의사가 임신한 여자친구가 잠든 사이 강제로 낙태 약물을 입에 넣어 태아를 사망에 이르게 한 혐의로 기소됐다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면, 오하이오주 톨레도대학교 의대 외과 레지던트인 A(32)는 별거 중인 아내의 이름을 도용해 낙태 유도 약물을 구입, 여자친구에게 강제로 먹였다. 잠든 사이 입안에 잘개 부순 약을 강제로 밀어 넣었다.

여자친구는 지역 방송 WTOL 11과의 인터뷰에서 "자고 있는데 그가 내 위에 올라타 손가락을 내 입에 넣었다"며 "그 순간 내가 죽을지도 모른다는 생각이 가장 크게 들었다"고 말했다. 결국 그녀는 낙태를 하고 말았다.

그녀는 "A와 교제한 지 두 달 만에 임신 사실을 알았고, 이를 알리자 그는 전화로 고함을 지르며 분노를 표했다. 그제야 그는 기혼이지만 별거 중이라는 사실을 털어놓았다"면서 "임신을 유지하겠다고 했지만, 그는 낙태를 종용했다"고 주장했다.

오하이오주 의료당국 조사에 따르면 A는 약물을 더 빨리 녹게 하기 위해 분말로 만들어 투여했다고 인정했다.

그는 여성이 동의했다고 주장했지만, 당국은 그가 여러 의료 규정을 위반했다고 판단해 면허를 정지시켰다.

중범죄 혐의로 기소된 그는 오는 12월 19일(현지시각) 재판에 출석할 예정이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘심정지 20분’ 김수용 “결국 영안실로..혀 말렸다”

2.

"링거 같이 예약"...박나래, '나혼산' 중 '링거' 발언→돌연 비공개 처리

3.

'최진실 딸' 최준희, 또 성형했다..붉게 멍든 눈 리얼 공개 "부기 덜 빠져"

4.

강용석 “김건모에 미안..너무 심하게 했다”

5.

美 그래미 후보 오페라 가수 자택서 피살..31세 친아들 체포

연예 많이본뉴스
1.

‘심정지 20분’ 김수용 “결국 영안실로..혀 말렸다”

2.

"링거 같이 예약"...박나래, '나혼산' 중 '링거' 발언→돌연 비공개 처리

3.

'최진실 딸' 최준희, 또 성형했다..붉게 멍든 눈 리얼 공개 "부기 덜 빠져"

4.

강용석 “김건모에 미안..너무 심하게 했다”

5.

美 그래미 후보 오페라 가수 자택서 피살..31세 친아들 체포

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국에 돈 벌러 왔나?" 우린 '축구바보' 린가드를 몰라봤다…아름다운 이별, 100년 뒤에도 회자될 '전설'

2.

"이 승리를 '전설' 손흥민에게 바칩니다" 토트넘, 'SON 고별식'서 슬라비아에 3-0 쾌승…'7번 후계자' 시몬스 쐐기포[UCL 리뷰]

3.

'논란의 15표차 탈락' 선배의 격려…"아쉬움 가슴에 품고, 내년에는 압도적으로 받길"

4.

"놀라운 10년, 언제나 토트넘 사람으로 남겠다" 고별식서 울컥한 손흥민…벽화 앞 '찰칵'+동료들과 포옹+팬 기립박수 '이별도 전설답게!'

5.

되살아나는 '만년 꼴찌' 악몽! 페퍼저축 대충격 5연패! → '초반 2위' 신기루였나.. 현대건설 3연승 상승세

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.