하나금융그룹, '하나 JOB 매칭 페스타' 전국 5개 지역 취업박람회 성…

하나금융그룹이 2025년 제5차 '하나 JOB 매칭 페스타'를 성료했다고 10일 밝혔다. 하나금융에 따르면 지난 9일 서울시 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 개최한 '하나 JOB 매칭 페스타'를 끝으로 올해 5개 거점 도시에서 진행된 전국 순회 일정을 마무리했다.
하나 JOB 매칭 페스타는 하나금융그룹의 대표 일자리 창출 프로그램인 하나 파워 온 세컨드 라이프의 일환으로 진행된 중장년 맞춤형 재취업 박람회다. 2024년 이후 전국 주요 도시에서 15회에 걸쳐 개최된 하나 JOB 매칭 페스타는 총 784개 기업 참가, 1013건 일자리 정보 제공, 누적 방문자 5014명 참여하는 등의 의미 있는 성과를 거두며 대한민국 대표 중장년 일자리 플랫폼으로 자리 잡았다. 올해도 인천을 시작으로 광주?대구?대전?서울 등 전국 주요 거점 지역에서 총 5회에 걸쳐 누적 방문자 2,480명 및 지역기업 281개사가 참여하며 큰 호응을 얻었다.
2025년 전국 순회의 종착지인 서울 박람회에는 총 760명의 구직자가 방문해 역대 최다 참여 인원을 기록했다. 서울·경기 소재 59개 기업이 참가해 마케팅·연구원·돌봄교사·요양보호사 등 다양한 직무별 맞춤형 채용을 실시했으며, 참여기업 중 16개 기업은 '현장 면접 부스'를 운영해 구직자들에게 즉시 채용으로 연결될 수 있는 기회도 제공했다.
특히 하나금융의 시니어 특화 브랜드 '하나더넥스트 상담부스'에서는 은퇴설계, 자산관리, 상속·증여, 라이프케어 컨설팅 등 전문가와 1:1 상담을 제공해 인생 2막을 꿈꾸는 중장년의 안정적인 재취업과 노후 설계를 동시에 준비할 수 있도록 지원했다. '하나은행 금융상담부스'도 함께 운영해 구직자와 구인 기업을 위한 맞춤형 금융 서비스를 제공했다.
하나금융그룹 ESG상생금융팀 관계자는 "지역사회와 협력해 중장년 경력 인재들이 새로운 기회를 이어갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.