분당서울대병원 22년 만에 폐암 수술 누적 1만례 돌파…5년 생존율 세계…

[스포츠조선 장종호 기자] 분당서울대병원(원장 송정한)이 폐암 수술 누적 1만례를 달성했다.
분당서울대병원 폐암센터는 이러한 폐암 치료를 위해 다각적인 시도를 펼치고 있으며, 특히 흉강경 수술을 선도적으로 도입한 것으로 알려져 있다. 흉강경 수술은 갈비뼈 사이에 작은 구멍을 뚫고 내시경용 기구를 삽입해 수술하는 최소침습수술 방법으로 센터는 2008년 초기 폐암 수술에서 개흉술과 비교해 흉강경 수술의 생존율, 흉관 유지 기간, 수술 후 재원일수 등에서 통계적으로 유의미한 우수성을 입증한바 있다.
최근에는 구역 절제술을 도입해 생존율을 넘어 환자의 삶의 질까지 높였다. 과거에는 폐엽(총5부위) 단위로 절제해야 했으나, 현재는 종양의 위치와 전이 여부를 정확히 파악한 후, 필요한 구역(총 20부위) 단위로 절제함으로써 절제 부위를 최소화하고 폐기능 보존을 극대화한다.
분당서울대병원 조석기 폐암센터장은 "현재는 구역 절제술 보다 더 적게 절개하는 쐐기 절제술의 안전성 연구도 진행되고 있다"며, "환자의 삶의 질 향상을 위한 수술법을 계속해서 연구하고 개발하는 등 폐암 치료의 새로운 기준을 제시하기 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.
폐암 수술 치료 성적의 성장에는 호흡기내과, 혈액종양내과, 영상의학과, 병리과, 방사선종양학과, 마취통증의학과 등 유관 진료과와의 협진 체계도 큰 역할을 했다. 진행성 폐암 환자에게는 항암과 방사선 치료를 병행하고, 수술 치료 외에도 광역학치료, 고온항암관류요법, 냉동치료 등 특수치료로 치료의 폭을 넓혔다.
특히, 병리과 정진행 교수팀에서는 '폐암세포의 공간 내 전파(Spread through Air Space, STAS)'라는 개념을 도입해 폐암을 진단해왔고 세계 최초로 최대 규모의 전향적 데이터를 수집해왔다. STAS가 양성이면 폐암1기 일지라도 재발률이 매우 높고 5년 생존율도 낮기 때문에 T(tumor)병기를 한 단계 높여 평가하고 추가적인 보조항암요법 등 적극적인 치료를 진행해야 한다는 의견을 제출했다. 정 교수팀의 결과는 일본, 미국 등 다국적 기관의 대규모 검증을 통해 그 결과가 재현됐으며, 마침내 세계폐암학회 병기위원회에서 폐암의 T 병기에 STAS의 개념을 도입해야 한다는 권고안을 이끌어냈다.
분당서울대병원 폐암센터는 수술 후 정서적 지지도 고려했다. 폐암 수술을 받은 환자들의 환우회 모임인 '숨소리회'를 2006년 창립하고 꾸준히 정기 모임을 개최하면서 환자들 간의 연대감을 높였다. 특히 완치를 경험한 회원들이 수술을 기다리거나 치료 중인 환자를 대상으로 상담과 정서적 지원을 위한 봉사활동을 진행하며 많은 환자들에게 희망을 건네고 있다.
분당서울대병원 김관민 교수는 "폐암 수술 1만례 달성의 기록은 폐암센터와 여러 진료과가 치료 성적 향상을 위해 고민하며 진행한 많은 연구와 다학제적 협진, 환우회를 통한 정서적 지지 등 다양한 노력의 산물이라 생각한다"며, "앞으로도 환자들에게 세계적 수준의 치료와 정서적 안정을 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|