KT&G장학재단, 과학기술 인재육성 지원사업 추진

KT&G장학재단이 지난 10일 KIST 미래재단과 과학인재 장학증서 수여식을 개최했다. 과학인재 장학증서 수여식은 미래산업을 선도할 과학기술 분야의 차세대 인재들을 격려하는 자리로 올해 5년재를 맞았다.
KT&G장학재단에 따르면 올해 장학생으로 선정된 총 33명의 내·외국인 학생연구원은 장학증서와 장학금을 수여받았다. 장학생은 석사, 박사, 석·박사 통합과정 학생연구원 가운데 학업 및 연구 성취도가 우수한 인재들이다. KIST 미래인재위원회의 논문·연구 관련 대외 이력 등에 대한 종합 평가를 통해 선발됐다. 벨라루스, 인도네시아, 우크라이나, 튀르키예, 중국, 베트남 등 6개 국가 출신 외국인 유학생도 선발 대상에 포함됐다.
KT&G장학재단은 지난 2021년부터 매년 KIST 내·외국인 학생연구원을 대상으로 장학사업을 지원해오고 있으며, 지난해까지 총 157명의 장학생에게 장학금을 제공했다. KT&G장학재단은 KT&G가 '함께하는 기업'이라는 기업이념을 실천하기 위해 2008년 설립한 공익법인이다. 우수한 학생들이 사회·경제적 이유로 학업을 포기하지 않도록 지원하는 장학사업을 17년째 지속해 오고 있으며, 재단 설립 이후 지난해까지 수혜를 받은 학생들은 1만 명 이상에 달한다.
안홍필 KT&G장학재단 사무국장은 "과학인재 육성 장학사업을 꾸준히 확대해, 미래 사회의 변화를 이끌 글로벌 인재 양성에 기여하겠다"고 말했다.