투어민 2025년 몰디브 모객 1만명 달성 "가성비·가심비 리조트군 지속 확보"
|◇몰디브 헤리턴스 아라 리조트
투어민이 2025년 몰디브 모객 1만명을 달성했다고 17일 밝혔다.
투어민에 따르면 네이버 공식카페 민씨아저씨에서 몰디브 초특가 기획전 일환으로 몰디브 5성급 신혼여행 리조트 에메랄드 파스맨두 객실 업그레이드 프로모션, 몰디브 베스트셀러 하드락 리조트 기간한정 3박 및 4박 특가프로모션, 몰디브 프로모션 올인클루시브 리조트 헤리턴스 아라 특별 허니문 프로모션, 몰디브 신혼여행추천 쏘(SO) 리조트 2026년 비수기 객실 프로모션, 웨스틴미리안두 리조트 국내 최저가 프로모션, 저비용 고가치를 실현하는 오블루 셀렉트 2026년 특가를 비롯해 로빈슨클럽 2026년 비수기 특전, 수중환경 럭셔리 리조트 그랜드파트 코디파루 프로모션 등 매달 수많은 다양한 몰디브 리조트 특전을 선보이고 있다.
민경세 투어민 대표는 "임직원들이 먼저 만족하고 퀄리티높은 각 리조트별로 서비스를 다 경험해서 상품구성을 하기때문에 가격부터 품질까지 믿고 신뢰할수 있는 리조트를 공개하고 있다"며 "몰디브에 가족 및 신혼부부들을 매년 1만명씩 모객을 할수 있는 원동력도 내가 먼저 만족해야 고객도 만족한다는 서비스 정신에서부터 출발"했다고 말했다.
투어민은 올해 몰디브에 커플(허니문)은 가족단위(3~4명)까지 1만명 모객을 기록히면서 코로나19이후인 지난 2023년부터 3년 연속 몰디브 모객 1만명을 달성했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
