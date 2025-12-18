스웨덴 연구팀 "지방 함량 20% 넘는 유제품 섭취가 치매 위험 낮춰"

기사입력 2025-12-18 13:33


스웨덴 연구팀 "지방 함량 20% 넘는 유제품 섭취가 치매 위험 낮춰"
이미지=픽사베이

서양 전통 식단의 중요 요소인 유제품 중 지방 함량이 20% 이상인 고지방 치즈·크림을 많이 섭취한 사람이 장기적 치매 위험이 감소할 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 최근 미국신경학회(AAN) 저널 신경학(Neurology)에 발표된 스웨덴 룬드대 에밀리 소네스테트 박사팀의 연구결과다.

연구팀은 스웨덴 말뫼 식이 및 암 코호트(Malmo Diet and Cancer cohort) 참가자 2만7670명(평균 연령 58.1세)을 대상으로 7일간 식사일지와 면담 등을 통해 섭취 유제품 종류와 양 등을 측정하고, 25년간 치매 발생 여부를 조사했다.

고지방 치즈·크림 섭취 그룹에는 지방 함량이 20% 이상인 체다·브리·고다 치즈 등을 하루 50ｇ 이상, 지방 함량 20% 이상인 휘핑크림, 더블 크림 등을 하루 20ｇ 이상 섭취한 사람들이 포함됐다.

추적 기간 동안 3208명이 치매 진단을 받았는데, 고지방 치즈를 하루 50% 이상 먹은 사람은 하루 15ｇ 미만을 섭취한 사람보다 치매 위험이 13% 낮았고, 고지방 크림을 하루에 20ｇ 이상 섭취한 사람은 전혀 먹지 않은 사람에 비해 치매 위험이 16% 낮았다.

치매 유형별로는 고지방 치즈를 많이 섭취할 경우 혈관성 치매 위험이 29% 낮았고, 고지방 크림도 알츠하이머병과 혈관성 치매 위험 모두와 역의 연관성을 보였다. 그러나 저지방 치즈·크림, 고·저지방 우유, 버터, 요구르트·버터밀크 등 발효유 섭취와 치매 위험 사이에서는 연관성이 관찰되지 않았다.

연구팀은 "치즈가 건강에 좋지 않은 음식으로 분류되기도 했지만, 이 연구는 일부 고지방 유제품이 치매 위험을 낮출 수 있음을 보여준다"면서도, "이번 연구가 스웨덴인만을 대상으로 했고 인과관계를 단정할 수 없다는 점에서 추가 연구가 필요하다"고 덧붙였다.
