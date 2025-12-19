국산 코로나19 백신, 임상 1상 식약처 승인받아

　◇국산 코로나19 백신 개발 추진 일정. 자료=질병관리청

국산 코로나19 백신이 임상시험에 들어간다.

질병관리청 국립보건연구원이 '팬데믹 대비 mRNA 백신 개발 지원 사업(R&D)' 과제수행기관이 코로나19 mRNA 백신 후보물질에 대한 임상 1상 시험계획을 18일 식품의약품안전처로부터 승인 받아, 임상시험에 착수한다고 밝혔다.

정부는 올해 4월부터 mRNA 기술을 보유한 기관을 중심으로 비임상 과제 등을 지원 중으로, 과제수행기관인 GC녹십자는 식약처에 코로나19 mRNA 백신 후보물질의 임상시험계획을 신청 후 보완 절차 등을 거쳐 임상1상 임상시험계획(IND) 승인을 받았다.

질병청은 코로나19 mRNA 백신 후보물질의 제품화를 목표로 과제수행기관과 협력하여 인체 등에서 수행하는 안전성, 면역원성 등의 임상1상 시험을 추진한다. 아울러 식약처 등 관련부처와 협력하여 집중적으로 규제·재정·기술을 지속 지원할 계획이다.

임승관 질병관리청장은 "이번 mRNA 백신의 임상 승인은 코로나19 백신 국산화를 위해 민간과 정부가 함께 이뤄낸 중요한 성과"라며, "앞으로도 연구가 성공적으로 진행될 수 있도록 부처 간 협업과 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
