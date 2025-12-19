전남 장성서 이번 동절기 첫 한랭질환 사망자 추정·신고…고령층 체온 조절 어려운 이유는?

기사입력 2025-12-19 22:06


전남 장성서 이번 동절기 첫 한랭질환 사망자 추정·신고…고령층 체온 조절…
이미지=픽사베이

이번 동절기 첫 한랭질환 사망자가 발생했다.

한랭질환은 추위가 직접 원인이 되어 인체에 피해를 줄 수 있는 질환으로 저체온증, 동상, 동창이 대표적이다.

질병관리청의 한랭질환 응급실감시체계 표본감시 결과에 따르면 18일 전남 장성에서 80대 여성이 한랭질환으로 사망한 것으로 추정·신고됐다.

이달 초 감시체계가 가동된 이후 추정 사망자를 포함한 한랭질환자는 모두 63명으로 집계됐다. 이 중 39명(61.9%)이 남성이었다.

65세 이상 노인 환자(43명)가 68.3%로, 80세 이상 고령층이 26명(41.3%)으로 가장 많았다.

65세 이상 고령층은 체온조절 기능 약화 및 추위에 대한 보상 반응이 떨어지기 쉽고, 어린이는 일반 성인보다 몸 크기에 비해 피부의 면적이 상대적으로 넓고 피하지방이 적어 열 손실이 쉽다. 따라서 어르신 및 어린이 등 취약계층은 실외 활동을 자제하고 적절한 실내온도 유지로 한랭질환에 더욱 주의해야 한다.

가장 많이 걸린 질환은 저체온증(59명·93.7%)으로 집계됐다.

시간대별로는 오전 6∼9시(18명), 오후 6시∼9시(11명) 순으로 많이 발생했고, 발생 장소는 단연 실외(54명)가 대부분이었다.

실외 활동 시 땀이 나면서 체온이 떨어질 수 있어 옷을 겹쳐 입거나, 모자, 목도리, 장갑 등을 이용해 체온을 유지하도록 하고, 특히 손, 발의 보온에 유의해 저체온증 및 동상을 예방해야 한다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'놀토'가 '약토' 됐다..박나래→키→입짧은 햇님 줄하차 '주사이모' 의혹 초토화

2.

홍현희, 다이어트 안했는데 '60kg→49kg 포켓걸' 됐다 "혈당 잡으니 빠져"

3.

류준열, 혜리와 따로 등장.."스케줄 쪼개 '응팔' 10주년 합류" ('응팔 10주년')

4.

박은영, 부자 형님 '55평 집' 공개..재건축 호재 문정동 '대장아파트'

5.

"박나래, 주사이모 약 이미 내성..2봉지 씩 먹어" 전 매니저 추가 폭로

연예 많이본뉴스
1.

'놀토'가 '약토' 됐다..박나래→키→입짧은 햇님 줄하차 '주사이모' 의혹 초토화

2.

홍현희, 다이어트 안했는데 '60kg→49kg 포켓걸' 됐다 "혈당 잡으니 빠져"

3.

류준열, 혜리와 따로 등장.."스케줄 쪼개 '응팔' 10주년 합류" ('응팔 10주년')

4.

박은영, 부자 형님 '55평 집' 공개..재건축 호재 문정동 '대장아파트'

5.

"박나래, 주사이모 약 이미 내성..2봉지 씩 먹어" 전 매니저 추가 폭로

스포츠 많이본뉴스
1.

창단 30주년에 첫 10연패. 레전드도 어쩔 수 없었다. 김상우 감독 자진사퇴[공식발표]

2.

'지금 비행기 탑승했다' 미국으로 떠난 송성문, 메이저리그 계약 임박했나

3.

꼴찌 감독의 읍소. "비난은 다 저에게. 선수들은 사랑으로 아껴주시면..."[대전 코멘트]

4.

"쿠시야!" 프로입성 꿈이루고 11득점했지만... 30점 실바 폭격 GS칼텍스 3위 등극[대전 현장]

5.

19년만에 홈 KS, 이젠 18년만에 홈개막전이다. 영광의 개막전 선발은? 낭만은 류현진인데...

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.