전남 장성서 이번 동절기 첫 한랭질환 사망자 추정·신고…고령층 체온 조절 어려운 이유는?
이번 동절기 첫 한랭질환 사망자가 발생했다.
한랭질환은 추위가 직접 원인이 되어 인체에 피해를 줄 수 있는 질환으로 저체온증, 동상, 동창이 대표적이다.
질병관리청의 한랭질환 응급실감시체계 표본감시 결과에 따르면 18일 전남 장성에서 80대 여성이 한랭질환으로 사망한 것으로 추정·신고됐다.
이달 초 감시체계가 가동된 이후 추정 사망자를 포함한 한랭질환자는 모두 63명으로 집계됐다. 이 중 39명(61.9%)이 남성이었다.
65세 이상 노인 환자(43명)가 68.3%로, 80세 이상 고령층이 26명(41.3%)으로 가장 많았다.
65세 이상 고령층은 체온조절 기능 약화 및 추위에 대한 보상 반응이 떨어지기 쉽고, 어린이는 일반 성인보다 몸 크기에 비해 피부의 면적이 상대적으로 넓고 피하지방이 적어 열 손실이 쉽다. 따라서 어르신 및 어린이 등 취약계층은 실외 활동을 자제하고 적절한 실내온도 유지로 한랭질환에 더욱 주의해야 한다.
가장 많이 걸린 질환은 저체온증(59명·93.7%)으로 집계됐다.
시간대별로는 오전 6∼9시(18명), 오후 6시∼9시(11명) 순으로 많이 발생했고, 발생 장소는 단연 실외(54명)가 대부분이었다.
실외 활동 시 땀이 나면서 체온이 떨어질 수 있어 옷을 겹쳐 입거나, 모자, 목도리, 장갑 등을 이용해 체온을 유지하도록 하고, 특히 손, 발의 보온에 유의해 저체온증 및 동상을 예방해야 한다.
