가산문화재단, '2025 국민교육발전 유공 포상' 국무총리 표창 수상…취…

광동제약의 공익재단 가산문화재단이 '2025년 국민교육발전 유공 포상'에서 국무총리 표창을 수상했다.

교육부가 주관하는 국민교육발전 유공 포상은 교육 환경 개선과 미래 인재 육성에 기여한 개인 및 단체를 선정해 수여한다. 가산문화재단은 취약계층 맞춤형 장학 사업 확대, 지속적인 교육 지원, 투명한 운영 체계 등 사업 전반에 걸쳐 높은 평가를 받았다.

가산문화재단은 지난 17년간 약 1,600여 명과 20개교를 대상으로 장학금과 교육 프로그램을 운영해왔다. 특히, 취약계층 청소년의 학업 정진을 돕는 '가산 청소년 장학사업', 예체능 분야 인재를 키우는 '가산 예술길 장학사업', '스포츠 꿈나무 장학사업' 등 다양한 맞춤형 장학사업으로 교육 사각지대를 해소하는 데 실질적으로 기여했다는 평가다. 또한, '맨발의 청춘 장학사업'을 통해 아동양육시설에서 퇴소하는 자립준비청년들이 학업에 전념할 수 있도록 지원하고 있다. 여기에 금융교육, 취업 멘토링, 장학생 커뮤니티 운영 등 자립 역량 강화를 위한 프로그램도 진행하고 있다.

가산문화재단 관계자는 "이번 수상은 어려운 환경에 놓인 학생들이 잠재력을 발휘할 수 있도록 실질적인 지원을 지속해 온 노력이 인정받은 결과"라며 "앞으로도 교육을 통한 기회의 평등이 실현될 수 있는 건강한 미래사회를 만들 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.
