다른 여성 SNS 게시물에 '좋아요', 법원 "이혼 사유" 논란

[스포츠조선 장종호 기자] 남편이 다른 여성들의 온라인 게시물에 반복적으로 '좋아요'를 누른 행위는 이혼 사유가 된다는 튀르키예 법원의 판결이 나왔다.
남편 B는 혐의를 부인하며 오히려 아내가 자신의 아버지를 모욕하고 지나치게 질투심을 드러냈다고 주장했다. 그는 이러한 비난이 자신의 명예를 훼손했다며 맞소송을 제기했다.
튀르키예의 한 변호사는 "온라인 상호작용이 이혼 소송에서 강력한 증거로 인정되는 판결"이라며 "앞으로 스크린샷, 메시지, 모든 디지털 흔적이 각 당사자의 책임을 판단하는 데 고려될 것"이라고 말했다. 그는 "시민들은 소셜미디어 사용 시 이를 유념해야 한다"고 조언했다.
이번 사건은 온라인에서 큰 논쟁을 불러일으켰다.
한 네티즌은 "'좋아요' 하나로 관계가 깨진다면 애초에 결혼이 견고하지 않았던 것"이라고 했고, 또 다른 이는 "'익명 좋아요' 기능을 도입할 때가 됐다"고 주장했다. 반면 "모든 '좋아요'와 조회가 불충실로 간주된다면 사람들은 끊임없는 두려움 속에 살아야 한다. 소셜미디어는 자유로운 표현의 공간이어야 한다"는 반대 의견도 나왔다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com