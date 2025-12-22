개인사업자 연체율 중가세…저비용창업·본사지원 브랜드 인기

지난해부터 연말임에도 경기 상황이 예전과 같지 않으면서 개인사업자의 연체츌이 급등하고 있는 것으로 나타났다. 창업시장에도 저비용 창업 아이템과 프랜차이즈 본사의 가맹점 지원에 대한 관심이 높아지고 있다.
국가데이터처가 22일 발표한 '2024년 일자리행정통계 개인사업자 부채'에 따르면 지난해 개인사업자 평균 대출은 1억7892만원으로 전년(1억7922만원)보다 0.2% 감소했다. 반면 개인사업자 대출 연체율은 0.98%로 전년(0.65%)보다 0.33%포인트 상승했다. 2022년 말부터 시작된 고금리와 가계부채 관리 강화, 경기 부진 등으로 연체율이 높아졌다는 분석이다.
최근 이같은 상황에 맞춰 창업시장선 저렴하게 매장을 오픈할 수 있는 아이템이 관심받고 있다.
대학교와 중요 병원 푸드코트 1위 기업인 구시아푸드마켓은 운영 파트너를 상시 모집중이다. 학식매장 운영 등은 창업 관련 비용이 적게 드는 게 매력적이다. 장인수 구시아푸드마켓 대표는 "잠재력 높은 특수 상권에서 최고의 미식 경험을 선사할 열정적이고 전문적인 파트너를 채용 중에 있다"며 "각 분야에서 뛰어난 역량과 리더십을 발휘해 성공을 함께할 전문가라면, 구시아푸드마켓과 함께 성장하며 역량을 마음껏 펼칠 수 있는 특별한 기회가 될 수 있다"고 말했다.
망향비빔국수는 저렴하게 업종을 변경하고 싶어하는 자영업자들의 관심이 높은 브랜드다. 특별한 인테리어 등이 필요치 않아 소자본으로 업종변경이 가능한 게 특징이다. 망향비빔국수는 간편한 본사 시스템을 통해 업종변경과 운영에 도움이 되도록 지원하고 있다. 망향비빔국수의 야채수와 김치는 40년이 넘도록 전통 방법으로 만든다. 10여가지 채소와 청정수를 사용해 HACCP를 지정받은 망향 식품공장에서 엄격한 위생처리와 연구과정을 거쳐 생산된다.
커피베이의 신규 저가형 브랜드 커피베이익스프레스는 모바일 주문 편의성과 멤버십 혜택을 강화한 '멤버십 리뉴얼 앱'을 새롭게 출시해 고객 접근성과 사용성을 크게 높였다. 리뉴얼 앱은 '가입 한 번, 혜택 무제한'을 키 메시지로 내세워 다양한 고객 혜택 프로그램을 강화했다. 커피베이 관계자는 "저가형 커피 브랜드 중에서도 가성비·편의성·일상성을 모두 담아낸 멤버십 모델로 고객 충성도를 높이는 데 주력했다"고 말했다.
호치킨은 고객 아이디어를 현실화한 신메뉴 '호~올인원팩'을 선보였다. 가심비, 가성비에 초점을 맞춘 메뉴다. 육각형 박스 안에 인기 치킨 메뉴 3종과 쫄깃한 똥집 튀김, 매콤달콤한 떡볶이 등 총 5가지 메뉴로 구성됐다. 호치킨 관계자는 "소비자가 직접 제안한 참신한 이름과 알찬 구성을 제품에 그대로 반영했다"며 "고물가 시대에 합리적인 가격으로 즐길 수 있는 가성비 치킨의 새로운 기준으로 가맹점 매출에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다"고 말했다. 김세형 기자 fax123@sportschosun.com