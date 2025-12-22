대한생식의학회 '차광렬 학술상'에 김지향·이재왕 교수 선정

김지향 교수는 차 의과학대학교 분당차병원 난임센터에서 난임, 자궁내막증 습관성 유산, 반복착상실패 등을 전문분야로 진료하고 있다. 김 교수는 얇은 자궁내막 재생 위한 자가 혈소판 풍부혈장치료법, 난소기능부전 줄기세포치료제의 성공적인 개발과 임상시험 진입 등 난치성 난임 극복에 이바지한 공로로 임상부문 수상자로 선정됐다.
이재왕 교수는 을지대학교 임상병리학과에서 병원감염관리, 혈청학 및 여성 생식의학 분야를 전공으로 연구를 하고 있다. 이 교수는 여성 생식 기능 회복, 난자·난소 관련 기전 규명, 환경호르몬의 생식 독성 평가 등 생식의학 기초 연구를 통해 생식의학계에 기여한 공로를 인정받아 기초 부문 수상자로 선정됐다.
차병원은 국내 생식 의학 연구자의 의욕을 고취시키고 우수한 연구 실적의 적극적 전파를 위해 대한생식의학회(KSRM·Korean Society for Reproductive Medicine) 와 아시아태평양생명의학연구재단과 공동으로 'KSRM-CHA(차광렬 학술상)'을 제정해 올해 5번째 수상자를 배출했다.
올해 추계학술대회 후 차병원·대한생식의학회(KSRM)·미국생식의학회(ASRM) 회장단은 강남차여성병원 루프탑 회빈에서 만찬을 함께하며 생식의학 분야 발전을 위한 교류의 시간을 가졌다. 세 기관이 축적해온 연구 역량과 임상 경험을 바탕으로 글로벌 생식의학 발전에 기여할 수 있는 협력 모델을 모색했다.
한편, 대한생식의학회 'KSRM-CHA 학술상' 외에도 차광렬 차병원·차바이오그룹 글로벌종합연구소장의 공헌을 기리기 위한 여러 상이 제정돼 왔다. 미국생식의학회(ASRM)의 '차광렬 줄기세포상', 아시아세포치료학회(ACTO)의 '차광렬 우수발표상', 미국생식생물학회(SSR)의 '한국 과학자 지원 특별상', 한국줄기세포학회의 '차광렬 학술상'이다. 이 상들은 미국과 국내의 젊은 과학자, 신진 연구자를 비롯해 줄기세포·재생의학 발전에 기여하는 연구자들을 격려하고 지원하기 위해 마련됐다.
차광렬 연구소장은 1997년부터 후학 양성과 생식의학 연구활성화를 위해 꾸준한 기부활동도 이어가고 있다. ▲1997년 사재500억원 의료재단 기부, 2013년까지 의대생 전원에게 전액 장학금 500억원 지원 ▲1998년 IMF 외환위기에 320억원 기부 ▲2009년 연세대학교 장학금 캠페인 1억원 기부 ▲2010년 연세의료원 20억원 기부 ▲2011년 줄기세포 연구에 사재 100억원 기부, ASRM에 130만 달러 기부 ▲2015 난치병 지원 위해 10억원 기부 ▲2021년부터 모교에 장학금 기부 ▲2025년 ASRM 사재 100만 달러를 기부했다. 이외에도 아시아줄기세포학회와, 한국줄기세포 학회, 생식의학회 등에 후원금을 지원하고 2015년부터는 본인의 급여와 배당을 전액 줄기세포산업화에 인재양성을 위해 사용하고 있다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com
(왼쪽부터) 차광렬 차병원·차바이오그룹 글로벌 종합연구소장, 분당차병원 난임센터 김지향 교수, 을지대학교 이재왕 교수