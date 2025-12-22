대한생식의학회 '차광렬 학술상'에 김지향·이재왕 교수 선정

기사입력 2025-12-22 17:45


[스포츠조선 장종호 기자] 차 의과학대학교 차병원은 대한생식의학회 제89차 추계학술대회에서 5회 'KSRM-CHA'(차광렬 학술상) 수상자로 차 의과학대학교 김지향 교수(임상)와 을지대학교 이재왕 교수(기초)를 선정해 시상했다.

김지향 교수는 차 의과학대학교 분당차병원 난임센터에서 난임, 자궁내막증 습관성 유산, 반복착상실패 등을 전문분야로 진료하고 있다. 김 교수는 얇은 자궁내막 재생 위한 자가 혈소판 풍부혈장치료법, 난소기능부전 줄기세포치료제의 성공적인 개발과 임상시험 진입 등 난치성 난임 극복에 이바지한 공로로 임상부문 수상자로 선정됐다.

이재왕 교수는 을지대학교 임상병리학과에서 병원감염관리, 혈청학 및 여성 생식의학 분야를 전공으로 연구를 하고 있다. 이 교수는 여성 생식 기능 회복, 난자·난소 관련 기전 규명, 환경호르몬의 생식 독성 평가 등 생식의학 기초 연구를 통해 생식의학계에 기여한 공로를 인정받아 기초 부문 수상자로 선정됐다.

차병원은 국내 생식 의학 연구자의 의욕을 고취시키고 우수한 연구 실적의 적극적 전파를 위해 대한생식의학회(KSRM·Korean Society for Reproductive Medicine) 와 아시아태평양생명의학연구재단과 공동으로 'KSRM-CHA(차광렬 학술상)'을 제정해 올해 5번째 수상자를 배출했다.

올해 추계학술대회 후 차병원·대한생식의학회(KSRM)·미국생식의학회(ASRM) 회장단은 강남차여성병원 루프탑 회빈에서 만찬을 함께하며 생식의학 분야 발전을 위한 교류의 시간을 가졌다. 세 기관이 축적해온 연구 역량과 임상 경험을 바탕으로 글로벌 생식의학 발전에 기여할 수 있는 협력 모델을 모색했다.

한편, 대한생식의학회 'KSRM-CHA 학술상' 외에도 차광렬 차병원·차바이오그룹 글로벌종합연구소장의 공헌을 기리기 위한 여러 상이 제정돼 왔다. 미국생식의학회(ASRM)의 '차광렬 줄기세포상', 아시아세포치료학회(ACTO)의 '차광렬 우수발표상', 미국생식생물학회(SSR)의 '한국 과학자 지원 특별상', 한국줄기세포학회의 '차광렬 학술상'이다. 이 상들은 미국과 국내의 젊은 과학자, 신진 연구자를 비롯해 줄기세포·재생의학 발전에 기여하는 연구자들을 격려하고 지원하기 위해 마련됐다.

차광렬 연구소장은 1997년부터 후학 양성과 생식의학 연구활성화를 위해 꾸준한 기부활동도 이어가고 있다. ▲1997년 사재500억원 의료재단 기부, 2013년까지 의대생 전원에게 전액 장학금 500억원 지원 ▲1998년 IMF 외환위기에 320억원 기부 ▲2009년 연세대학교 장학금 캠페인 1억원 기부 ▲2010년 연세의료원 20억원 기부 ▲2011년 줄기세포 연구에 사재 100억원 기부, ASRM에 130만 달러 기부 ▲2015 난치병 지원 위해 10억원 기부 ▲2021년부터 모교에 장학금 기부 ▲2025년 ASRM 사재 100만 달러를 기부했다. 이외에도 아시아줄기세포학회와, 한국줄기세포 학회, 생식의학회 등에 후원금을 지원하고 2015년부터는 본인의 급여와 배당을 전액 줄기세포산업화에 인재양성을 위해 사용하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


대한생식의학회 '차광렬 학술상'에 김지향·이재왕 교수 선정
(왼쪽부터) 차광렬 차병원·차바이오그룹 글로벌 종합연구소장, 분당차병원 난임센터 김지향 교수, 을지대학교 이재왕 교수


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'52세' 김성수, '12세 연하' 쇼호스트♥와 핑크빛 "잠시라도 보고파" ('신랑수업')

2.

조세호 '조폭 연루설' 새국면…8년 동거 개그맨 김주호 "알바생이 조폭으로 둔갑"

3.

'유방암 투병' 박미선, '공구' 논란 사과 "나도 환우로서 생각 짧았다" [전문]

4.

이상민, 정위스님 잔치국수 레시피 도용 의혹…"내용증명에도 묵묵부답"

5.

김장훈, 미르 아내 얼굴 노출 사과 "비공개인 줄 몰라, 나잇값 못해 한심" [전문]

연예 많이본뉴스
1.

'52세' 김성수, '12세 연하' 쇼호스트♥와 핑크빛 "잠시라도 보고파" ('신랑수업')

2.

조세호 '조폭 연루설' 새국면…8년 동거 개그맨 김주호 "알바생이 조폭으로 둔갑"

3.

'유방암 투병' 박미선, '공구' 논란 사과 "나도 환우로서 생각 짧았다" [전문]

4.

이상민, 정위스님 잔치국수 레시피 도용 의혹…"내용증명에도 묵묵부답"

5.

김장훈, 미르 아내 얼굴 노출 사과 "비공개인 줄 몰라, 나잇값 못해 한심" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

일본에서 방출된 투수가 3선발 가능할까? 특급 성공이면, 우승도 보인다

2.

KBO, 구단들 함께 머리 싸맨다..."현실과 동떨어진 낡은 에이전트 규정, 내년 초 손보겠다"

3.

'불법촬영→징역 1년+집행유예 2년' 황의조 한국 커리어만 못할 뿐, 잘 뛰고 있다...튀르키예서 멀쩡한 활약 '1골 1도움 폭발'

4.

송성문도 4년인데 → '열도의 자존심' 日 최고타자는 왜 고작 2년인가

5.

구자철 뺨 때렸던 리베리, 레알 선수들한테 죽을 뻔했다...카르바할 싸대기 사건 전말 공개 "라모스랑 페페가 날 죽이려고 했다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.