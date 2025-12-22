순천향대 천안병원, 로봇수술 심포지엄 성료…수술기법·노하우 등 공유
[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원(병원장 이문수)이 20일 오후 병원 6층 현곡홀에서 '순천향 로봇수술 심포지엄'을 성황리에 개최했다.
심포지엄은 순천향의료원 산하 천안·서울·부천 등 3개 병원에 도입된 다빈치Xi 로봇수술 시스템의 운영 성과와 경험, 노하우를 공유하기 위해 마련됐다.
오후 1시부터 6시까지 5시간 동안 진행된 심포지엄은 의료진 200여 명이 참석한 가운데 4개 세션에서 15개의 연제가 발표됐다.
각 세션별 주제는 ▲일반외과 및 두경부외과 분야 로봇수술의 발전 ▲수술실에서의 로봇수술 준비 노하우 ▲부인과 및 비뇨의학과 로봇수술의 발전 ▲로봇수술의 미래 전망 등이다.
특히 이번 심포지엄에서는 '로봇수술 필름 어워드'가 새롭게 신설돼 참가자들에게 큰 호응을 얻었다. 각 부속병원에서 제출한 로봇수술 성과 영상을 별도의 부스를 만들어 상영하는 프로그램으로 로봇수술의 다양한 수술기법과 노하우 등이 공유됐다.
전섭 로봇수술센터장(산부인과)은 "로봇수술은 앞으로 AI, 진단영상 이미지, 로봇기술이 통합된 디지털 수술로 패러다임이 변화할 것으로 예상한다"면서, "심포지엄을 통해 혁신적인 변화의 물결에 적응하고, 미래를 논의한 유익한 자리였다"고 말했다.
이문수 병원장은 "로봇수술은 환자들에게 보다 안전하고 효율적인 치료를 제공하는 데 중요한 역할을 한다"며, "이번 심포지엄은 순천향 의료진 간 협업을 강화하고, 로봇수술의 기술적 발전과 지역 의료 수준을 한층 높이는 계기가 될 것이다"고 전했다.
한편, 순천향대천안병원은 지난해 2월 충남 최초로 다빈치Xi 로봇수술 시스템을 도입해 지역 로봇수술 분야에서 선도적인 역할을 수행하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
