대상웰라이프 만성질환 관리 플랫폼 '당프로 2.0', CES 2026 혁신상 수상

기사입력 2025-12-23 09:02


대상웰라이프 만성질환 관리 플랫폼 '당프로 2.0', CES 2026 혁…

대상웰라이프의 만성질환 관리 플랫폼 '당프로 2.0'이 세계 최대 IT·가전 박람회 CES 2026에서 혁신상을 수상했다. 식품기업의 디지털 플랫폼 기술이 CES 혁신상을 받은 것은 한국 최초라는 설명이다.

2022년 디지털 트랜스포메이션 전략을 선포한 대상웰라이프는 이후 디지털 헬스케어 분야를 본격적으로 확장해 왔다. 2023년에는 당뇨 특화 AI 기업 렉스소프트를 인수하며 개인건강기록(PHR) 분석 역량을 강화했고, 이를 바탕으로 당프로를 단순 기록형 앱을 넘어 혈당 변동성 예측과 맞춤형 영양 솔루션 제공이 가능한 플랫폼으로 고도화했다.

당프로 2.0은 기획 단계부터 CGM(연속혈당측정기) 사용의 불편함과 비용 부담을 줄이면서도 안정적인 혈당 관리가 가능하도록 설계됐다. CGM 초기 약 2주간의 혈당 데이터와 뉴케어 당플랜 등 자사 제품 섭취 데이터를 학습해, 이후에는 특정 식단과 생활 패턴을 전제로 CGM 없이 혈당 변화를 예측할 수 있는 것이 특징이다. 이를 통해 자사 제품 기반의 데이터 인사이트를 확보하고, 고객 경험과 서비스 연계 측면에서 차별화된 경쟁력을 갖췄다.

당프로 2.0은 CES 혁신상 외에도 2025년 국내외 주요 어워드에서 총 4관왕을 달성하며 기술력과 UX, 서비스 완성도를 인정받았다. 국내에만 600만 명의 당뇨 환자와 1500만 명의 당뇨 전단계 인구가 존재하는 점을 감안하면 플랫폼 성장 가능성도 크다.

대상웰라이프는 당프로 2.0을 기반으로 개인 맞춤형 헬스케어 허브 플랫폼 'MyTHS(My Total Health Solution)' 개발에도 속도를 내고 있다. MyTHS는 온라인을 넘어 병원·약국·검진센터·피트니스센터 등 오프라인 시설과의 연계를 강화해, 일상 속에서 실질적인 건강관리가 가능한 통합 플랫폼을 목표로 한다. AI Tailor 엔진을 통해 사용자 맞춤형 건강 가이드를 제공하며, 게이미피케이션 요소를 접목한 UI로 건강관리의 지속성을 높일 계획이다.

MyTHS는 2026년 상반기 웹 버전, 하반기 모바일 버전 출시를 목표로 개발 중이며, 국내 검증 이후 글로벌 시장 진출도 추진할 예정이다.

서훈교 대상웰라이프 대표는 "이번 CES 혁신상 수상은 기술을 넘어, 그 기술로 만들어낼 변화의 방향성이 인정받은 결과"라며 "당프로 2.0을 통해 축적된 데이터를 기반으로 MyTHS를 고도화해 글로벌 통합 라이프케어 플랫폼으로 성장시키겠다"고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'나혼산' 명절 음식도 박나래 매니저가 했다 "'나래바' 오는 연예인에 맞춰 조명도 세팅"

2.

'너무 야윈' 심권호, '53세 모태솔로' 고백 "뽀뽀해 본 적도 없다" ('사랑꾼')

3.

나나 강도 사건이 처음 아니었다…클릭비 유호석도 피해 고백 "범죄 가득 마을"

4.

‘원진서♥’ 윤정수, 안타까운 가정사 “母는 청각장애, 父는 한 번 만나봐” (‘사랑꾼’)

5.

'4월 결혼' 에일리, "와이프 돈 떼먹으려고 결혼했다더라"...'♥남편 백수설'에 울컥

연예 많이본뉴스
1.

'나혼산' 명절 음식도 박나래 매니저가 했다 "'나래바' 오는 연예인에 맞춰 조명도 세팅"

2.

'너무 야윈' 심권호, '53세 모태솔로' 고백 "뽀뽀해 본 적도 없다" ('사랑꾼')

3.

나나 강도 사건이 처음 아니었다…클릭비 유호석도 피해 고백 "범죄 가득 마을"

4.

‘원진서♥’ 윤정수, 안타까운 가정사 “母는 청각장애, 父는 한 번 만나봐” (‘사랑꾼’)

5.

'4월 결혼' 에일리, "와이프 돈 떼먹으려고 결혼했다더라"...'♥남편 백수설'에 울컥

스포츠 많이본뉴스
1.

유니콘스 출신 감독이 유니콘스 명맥을 되살렸다. 황재균 은퇴 끝? 2007년 마지막 입단 강속구 투수가 살아났다

2.

'애틀랜타 실수한 거 같다' FA 유격수 김하성과 맺은 단년계약, 오버페이 비판 중심에 섰다

3.

'박해민표' 수비 장착…"목표 의식 생겼다" 강백호-페라자 가세, '돌멩이' 시즌 4, 더 무서워진다 [인터뷰]

4.

[현장 일문일답]'SD 입단' 송성문 "계속 관심 보여주셨던 팀…도전 지지해준 키움에도 감사"

5.

KIA 영입 제의 거절하고 요미우리로, ML 47홈런 타자는 오카모토 빈자리 채울 수 있나, 데뷔 직후 5경기 연속 홈런으로 주목[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.