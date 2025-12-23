"약물 없이 초음파로 알츠하이머 원인 물질 65% 제거"

집속 초음파에 의한 아밀로이드 베타 응집체 및 신경세포 보호 효과. 전자현미경 촬영 결과, 뭉쳐있던 아밀로이드 응집체(2d)가 초음파 조사 후(FUS) 잘게 부서진 것을 확인할 수 있다.

[스포츠조선 장종호 기자] 국내 연구진이 약물 투여 없이 초음파의 기계적 에너지만을 이용해 알츠하이머 치매의 원인 물질을 분쇄하고 제거하는 기술을 입증했다. 기존 표준치료인 약물치료의 부작용을 줄일 수 있는 새로운 비침습적 치료의 길이 열릴 것으로 기대된다.

한림대학교동탄성심병원(병원장 한성우) 신경과 김재호 교수팀이 '알츠하이머병 마우스 모델에서 집속초음파를 이용한 아밀로이드 플라크 제거(Clearance of amyloid plaque via focused ultrasonication)' 연구를 통해 이 같은 성과를 거뒀다. 이번 연구는 한국과학기술연구원(KIST) 바이오닉스연구센터 김형민 박사, 연세대학교 약학과 김영수 교수팀과 공동으로 진행했다.

알츠하이머병은 '아밀로이드 베타(Aβ)'라는 단백질이 뇌에 과도하게 축적되어 발생한다. 이 단백질들이 서로 엉겨 붙어 '응집체'를 이루고, 이것이 딱딱하게 굳어지면 신경세포의 신호 전달을 막고 세포를 사멸시키는 '아밀로이드 플라크(Amyloid Plaque)'가 된다. 특히 응집체 내부의 '섬유(Fibril)' 구조는 실타래가 꼬이듯 단단하게 얽힌 형태로, 분해가 매우 어렵고 독성이 강하다.

현재 알츠하이머병 치료의 최전선에 있는 '레카네맙', '도나네맙' 등의 항체치료제는 면역 단백질(항체)이 치매 원인 물질인 아밀로이드 베타(Aβ)에 달라붙어 면역 세포가 이를 제거하도록 유도하는 기전을 갖고 있다. 효과는 입증됐지만, 비용이 높다는 문제점과 뇌부종·뇌출혈과 같은 부작용이 한계로 지적돼 왔다.

연구팀은 약물 대신 '저강도 집속 초음파(Low Intensity Focused Ultrasound)' 치료방식에 주목했다. 돋보기로 햇빛을 모으듯 초음파 에너지를 뇌의 특정 부위에 집중시켜, 그 진동 에너지로 뭉쳐진 단백질 결합을 물리적으로 깨뜨리는 원리다.


쥐 실험에서 아밀로이드 플라크 제거 및 혈액 배출 확인. (A) 알츠하이머 실험용 쥐에게 2주간(주 5회, 일 30분) 집속 초음파 치료를 시행했다. (B) 치료를 받지 않은 부위(Control)에 비해 초음파 치료를 받은 부위(Treated)에서 붉은색(아밀로이드 베타 단백질)과 초록색(고밀도 아밀로이드 플라크) 점들이 확연히 줄어든 것을 확인할 수 있다. (C) 치료 후 혈중 아밀로이드 베타 농도가 치료 전보다 약 66% 증가했다. 이는 분해된 아밀로이드가 혈액을 통해 배출될 가능성이 있음을 의미한다.
먼저 연구팀은 배양된 세포와 쥐 실험을 이용해 초음파의 효능을 검증했다. 시험관 실험에서 응집시킨 아밀로이드 베타를 특수 배양 접시에 담고, 초음파를 조사했다. 그 결과 단단한 아밀로이드 섬유 구조가 최대 62% 감소했다. 또한 신경 독성이 가장 강한 형태인 올리고머(Oligomer) 역시 65%까지 줄어드는 효과를 확인했다.

알츠하이머병에 걸린 실험용 쥐를 대상으로 한 실험에서도 뇌 속 아밀로이드 플라크의 수와 크기가 뚜렷하게 줄어드는 것을 확인했다. 특히 치료 후 혈중 아밀로이드 농도가 약 66% 증가했는데, 이는 뇌에서 분해된 아밀로이드가 혈류를 통해 배출되었을 가능성을 보여준다.

이후 연구팀은 이렇게 초음파를 조사한 아밀로이드 응집체를 인간 유래 신경모세포주 SH-SY5Y에 투여해 독성 변화를 관찰했다. SH-SY5Y는 인간의 신경세포와 생물학적 특성이 매우 유사해, 알츠하이머병과 같은 뇌 질환 연구에 널리 쓰이는 세포다. 실험 결과, 일반 아밀로이드 응집체를 투여했을 때 82%였던 세포 생존율이, 초음파 처리를 거친 응집체를 투여했을 때는 90%까지 높아졌다. 이는 초음파가 단백질 덩어리를 물리적으로 분쇄함으로써 독성을 완화했음을 의미한다.


김재호 교수는 "이번 연구를 통해 약물이나 수술 없이 초음파의 기계적 에너지만으로 뇌 내 병리적 단백질을 제거할 수 있는 가능성을 입증했다"면서 "이 기술은 알츠하이머병뿐만 아니라 파킨슨병을 포함한 다양한 퇴행성 뇌질환 치료의 핵심 기술로 응용될 수 있을 것"이라고 강조했다.

이어 그는 "앞으로 환자 맞춤형 초음파 치료 프로토콜을 개발해 알츠하이머병 치료의 새로운 길을 열겠다"며 "난치성 뇌질환으로 고통받는 환자와 가족들에게 실질적인 희망을 줄 수 있도록 연구에 매진하겠다"고 덧붙였다.

이번 연구 성과는 SCIE급 국제 저명 학술지 '테라노스틱스(Theranostics, IF 13.3) 2026년 1월호에 게재가 확정됐다. 또한 연구의 우수성을 인정받아 생물학연구정보센터(BRIC)가 선정하는 '한국을 빛낸 사람들(한빛사)'에도 이름을 올렸다. BRIC은 피인용지수(IF) 10 이상이거나 해당 분야 상위 3%에 속하는 세계적 학술지에 논문을 낸 연구자를 한빛사로 선정한다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 우수신진·중견연구사업 및 중점연구소지원사업, KIST 기관고유사업, 국가과학기술연구회 글로벌 TOP 전략연구단 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.
(왼쪽부터)한림대동탄성심병원 신경과 김재호 교수, 한국과학기술연구원(KIST) 바이오닉스연구센터 김형민 박사, 연세대 약학과 김영수 교수

