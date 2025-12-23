빅히트 뮤직 '코르티스', '아큐브 오아시스 원데이' 브랜드 앰배서더 발탁…공식 티저 영상 공개

기사입력 2025-12-23 09:10


빅히트 뮤직 '코르티스', '아큐브 오아시스 원데이' 브랜드 앰배서더 발…

빅히트 뮤직의 신인 그룹 '코르티스(CORTIS)'가 '아큐브®오아시스 원데이'의 새로운 브랜드 앰배서더로 선정됐다.

한국 존슨앤드존슨 비전의 콘택트렌즈 브랜드 아큐브는 코르티스가 2026년 1월부터 신규 브랜드 캠페인을 전개한다고 밝혔다. 이번 캠페인은 '내가 보는 세상은 본다는 것 그 이상'이라는 주제로, 단순한 제품 광고를 넘어 '본다는 것'의 본질적 의미를 확장하고 새로운 브랜드 경험을 제안하기 위해 기획됐다.

코르티스는 '선 밖에 색칠하다(CORTIS, color outside the lines)'라는 의미에서 이름을 딴 5인조 그룹으로, 진정성 있는 음악 세계로 주목받고 있다. 이번 캠페인에서 코르티스는 특유의 에너지와 신뢰감으로 진정성과 모험의 가치를 전달하며, 콘택트렌즈 소비자들과의 소통을 한층 강화할 예정이다. 캠페인 공식 티저 영상은 12월 23일 공개됐으며, 본 캠페인은 2026년 1월 1일부터 온·오프라인 전 채널에서 본격적으로 시작된다.

아큐브의 대표 제품인 '아큐브® 오아시스 원데이'는 하이드라럭스(HydraLuxe)™ 기술을 적용해 눈물막과 조화를 이루며, 20시간 이상 착용해도 촉촉한 수분감을 유지해 선명한 시야를 제공하는 것이 특징이다. 또한, 자외선 Class 1 UV 차단 기능으로, 90%의 UVA(장파장 자외선)와 99%의 UVB(중파장 자외선)를 차단해 야외 활동 시 강한 자외선으로부터 눈을 효과적으로 보호한다.

캠페인 기간 동안 전국 주요 안경원에서는 '아큐브® 오아시스 원데이' 첫 구매 고객을 대상으로 1팩 추가 증정(1+1) 이벤트와 코르티스 캠페인 굿즈 증정 프로모션을 운영한다. 아큐브 공식 인스타그램에서는 자유롭고 개성 있는 라이프스타일을 추구하는 세대의 적극적인 참여를 유도하는 다양한 이벤트를 선보일 계획이다.

이정현 한국 존슨앤드존슨 비전 대표는 "독창적인 개성과 도전적인 이미지로 주목받는 코르티스와 함께, 아큐브가 지향하는 '보는 것의 확장'을 생생하게 전달할 것으로 기대하고 있다"라며, "'아큐브® 오아시스 원데이'는 20시간 이상 촉촉하고 편안한 착용감을 제공해 소비자들이 자신감 있고 활기찬 일상을 누릴 수 있도록 돕겠다"고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'나혼산' 명절 음식도 박나래 매니저가 했다 "'나래바' 오는 연예인에 맞춰 조명도 세팅"

2.

'너무 야윈' 심권호, '53세 모태솔로' 고백 "뽀뽀해 본 적도 없다" ('사랑꾼')

3.

나나 강도 사건이 처음 아니었다…클릭비 유호석도 피해 고백 "범죄 가득 마을"

4.

‘원진서♥’ 윤정수, 안타까운 가정사 “母는 청각장애, 父는 한 번 만나봐” (‘사랑꾼’)

5.

'4월 결혼' 에일리, "와이프 돈 떼먹으려고 결혼했다더라"...'♥남편 백수설'에 울컥

연예 많이본뉴스
1.

'나혼산' 명절 음식도 박나래 매니저가 했다 "'나래바' 오는 연예인에 맞춰 조명도 세팅"

2.

'너무 야윈' 심권호, '53세 모태솔로' 고백 "뽀뽀해 본 적도 없다" ('사랑꾼')

3.

나나 강도 사건이 처음 아니었다…클릭비 유호석도 피해 고백 "범죄 가득 마을"

4.

‘원진서♥’ 윤정수, 안타까운 가정사 “母는 청각장애, 父는 한 번 만나봐” (‘사랑꾼’)

5.

'4월 결혼' 에일리, "와이프 돈 떼먹으려고 결혼했다더라"...'♥남편 백수설'에 울컥

스포츠 많이본뉴스
1.

유니콘스 출신 감독이 유니콘스 명맥을 되살렸다. 황재균 은퇴 끝? 2007년 마지막 입단 강속구 투수가 살아났다

2.

'애틀랜타 실수한 거 같다' FA 유격수 김하성과 맺은 단년계약, 오버페이 비판 중심에 섰다

3.

'박해민표' 수비 장착…"목표 의식 생겼다" 강백호-페라자 가세, '돌멩이' 시즌 4, 더 무서워진다 [인터뷰]

4.

[현장 일문일답]'SD 입단' 송성문 "계속 관심 보여주셨던 팀…도전 지지해준 키움에도 감사"

5.

KIA 영입 제의 거절하고 요미우리로, ML 47홈런 타자는 오카모토 빈자리 채울 수 있나, 데뷔 직후 5경기 연속 홈런으로 주목[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.