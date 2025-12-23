빅히트 뮤직 '코르티스', '아큐브 오아시스 원데이' 브랜드 앰배서더 발…

빅히트 뮤직의 신인 그룹 '코르티스(CORTIS)'가 '아큐브®오아시스 원데이'의 새로운 브랜드 앰배서더로 선정됐다.
한국 존슨앤드존슨 비전의 콘택트렌즈 브랜드 아큐브는 코르티스가 2026년 1월부터 신규 브랜드 캠페인을 전개한다고 밝혔다. 이번 캠페인은 '내가 보는 세상은 본다는 것 그 이상'이라는 주제로, 단순한 제품 광고를 넘어 '본다는 것'의 본질적 의미를 확장하고 새로운 브랜드 경험을 제안하기 위해 기획됐다.
코르티스는 '선 밖에 색칠하다(CORTIS, color outside the lines)'라는 의미에서 이름을 딴 5인조 그룹으로, 진정성 있는 음악 세계로 주목받고 있다. 이번 캠페인에서 코르티스는 특유의 에너지와 신뢰감으로 진정성과 모험의 가치를 전달하며, 콘택트렌즈 소비자들과의 소통을 한층 강화할 예정이다. 캠페인 공식 티저 영상은 12월 23일 공개됐으며, 본 캠페인은 2026년 1월 1일부터 온·오프라인 전 채널에서 본격적으로 시작된다.
아큐브의 대표 제품인 '아큐브® 오아시스 원데이'는 하이드라럭스(HydraLuxe)™ 기술을 적용해 눈물막과 조화를 이루며, 20시간 이상 착용해도 촉촉한 수분감을 유지해 선명한 시야를 제공하는 것이 특징이다. 또한, 자외선 Class 1 UV 차단 기능으로, 90%의 UVA(장파장 자외선)와 99%의 UVB(중파장 자외선)를 차단해 야외 활동 시 강한 자외선으로부터 눈을 효과적으로 보호한다.
캠페인 기간 동안 전국 주요 안경원에서는 '아큐브® 오아시스 원데이' 첫 구매 고객을 대상으로 1팩 추가 증정(1+1) 이벤트와 코르티스 캠페인 굿즈 증정 프로모션을 운영한다. 아큐브 공식 인스타그램에서는 자유롭고 개성 있는 라이프스타일을 추구하는 세대의 적극적인 참여를 유도하는 다양한 이벤트를 선보일 계획이다.
이정현 한국 존슨앤드존슨 비전 대표는 "독창적인 개성과 도전적인 이미지로 주목받는 코르티스와 함께, 아큐브가 지향하는 '보는 것의 확장'을 생생하게 전달할 것으로 기대하고 있다"라며, "'아큐브® 오아시스 원데이'는 20시간 이상 촉촉하고 편안한 착용감을 제공해 소비자들이 자신감 있고 활기찬 일상을 누릴 수 있도록 돕겠다"고 밝혔다. 김소형기자 compact@sportschosun.com