밤에 어깨 통증 심한 회전근개 질환…힘찬병원 유튜브 "콜라겐 주사, 회복 효과 기대"

기사입력 2025-12-26 08:41


[스포츠조선 장종호 기자] 힘찬병원 유튜브 채널에서 겨울철 통증이 심해지는 어깨 질환 두 번째 영상이 26일 공개된다. 힘찬병원 이수찬 대표원장과 유순용 진료원장이 출연해 대표적인 어깨 질환인 회전근개 파열과 그 치료법에 대해 자세히 알린다.

지난주 1편은 회전근개 파열의 증상과 오십견과의 차이점 등을 다뤘다.

회전근개는 어깨 관절을 감싸고 있는 4개의 근육 및 힘줄을 뜻한다. 팔을 들어 올리는 동작이나 팔의 회전을 가능하게 하며 어깨 자세 유지, 탈구 예방 등 어깨 안정성에 기여하는 중요한 조직이다. 회전근개 질환의 대표적인 증상은 야간통이다.

힘찬병원 유순용 진료원장은 "앉아있을 때보다 누웠을 때, 낮보다 밤에 어깨 통증이 심하게 나타난다면 회전근개 질환을 의심해 봐야 한다"라며 "물건을 들거나 팔의 위치를 한 자세로 유지하는 게 어렵고 팔에 힘이 빠지는 느낌이 드는 것도 회전근개 질환의 전조증상일 수 있다"라고 설명했다. 반면 오십견은 낮에 움직일 때 어깨가 불편한 게 특징이다.

공개되는 2편은 회전근개 질환의 비수술 치료법인 콜라겐 주사에 대해 자세히 살펴본다.

콜라겐 주사는 통증 완화와 더불어 손상된 부분의 회복을 목표로 하는 치료법이다.

유순용 진료원장은 "힘줄 구성 성분의 80%를 차지하는 콜라겐을 직접 보충해 줌으로써 약해진 힘줄 자체를 튼튼하게 만드는 회복 효과를 기대할 수 있다"며 "주사 치료 후 별도의 보조기 착용 없이 가벼운 일상생활이 가능하다는 점도 장점"이라고 말했다.

회전근개가 완전히 파열된 경우엔 내시경 봉합술이 고려된다. 다음주 어깨 질환 3편에서는 파열된 회전근개를 치료하는 봉합술 등 다양한 수술 사례가 공개될 예정이다. 매주 금요일 유익한 건강 콘텐츠를 다루는 수찬's 관절토크는 힘찬병원 전문의들이 직접 출연해 다양한 관절·척추 질환 정보를 알기 쉽게 전달하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


밤에 어깨 통증 심한 회전근개 질환…힘찬병원 유튜브 "콜라겐 주사, 회복…
힘찬병원 유튜브 채널 수찬's 관절토크에 출연한 유순용 진료원장(왼쪽)과 이수찬 대표원장.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'65세' 이경규, 심장 스텐트 시술 받았다 "녹화 중 심장 이상, 끝마치고 병원 行"

2.

'혼전임신' 곽튜브, 여행 유튜버 정체성 흔들려도 "가족 콘텐츠 전환 없다"

3.

류시원, '19세 연하' 아내♥ 공개 후..붕어빵 딸도 자랑 "사랑해"

4.

가희, 美 여행 중 강도당했나 "차량 유리 파손, 말로만 듣던 일 벌어져"

5.

홍현희♥제이쓴, 워커힐 호텔서 어린이집 학부모 모임 "화목한 크리스마스"

연예 많이본뉴스
1.

'65세' 이경규, 심장 스텐트 시술 받았다 "녹화 중 심장 이상, 끝마치고 병원 行"

2.

'혼전임신' 곽튜브, 여행 유튜버 정체성 흔들려도 "가족 콘텐츠 전환 없다"

3.

류시원, '19세 연하' 아내♥ 공개 후..붕어빵 딸도 자랑 "사랑해"

4.

가희, 美 여행 중 강도당했나 "차량 유리 파손, 말로만 듣던 일 벌어져"

5.

홍현희♥제이쓴, 워커힐 호텔서 어린이집 학부모 모임 "화목한 크리스마스"

스포츠 많이본뉴스
1.

천만다행! 'GOAT' 메시 여동생, "위험한 고비 넘겼다" 교통사고로 화상+척추 골절 포함 중상...결혼식까지 연기

2.

"韓-日, 어떻게 이기나!" 中 한탄, FIFA랭킹 71→93위 '추락'…'친선 경기 상대도 찾기 어렵다'

3.

'성탄절에 복수하고 재뿌렸다' DB,정관장 4연승 저지…2라운드 21점차 대패 설욕하며 연패 모면

4.

프로는 무조건 돈으로 움직인다는데 과연 그럴까, 6년 만에 친정팀 복귀 앞둔 2년 연속 다승왕 투수, 정말 더 좋은 조건을 마다했나[민창기의 일본야구]

5.

[포토] 현대건설 나현수, 이겼다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.