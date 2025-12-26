밤에 어깨 통증 심한 회전근개 질환…힘찬병원 유튜브 "콜라겐 주사, 회복…

[스포츠조선 장종호 기자] 힘찬병원 유튜브 채널에서 겨울철 통증이 심해지는 어깨 질환 두 번째 영상이 26일 공개된다. 힘찬병원 이수찬 대표원장과 유순용 진료원장이 출연해 대표적인 어깨 질환인 회전근개 파열과 그 치료법에 대해 자세히 알린다.
힘찬병원 유순용 진료원장은 "앉아있을 때보다 누웠을 때, 낮보다 밤에 어깨 통증이 심하게 나타난다면 회전근개 질환을 의심해 봐야 한다"라며 "물건을 들거나 팔의 위치를 한 자세로 유지하는 게 어렵고 팔에 힘이 빠지는 느낌이 드는 것도 회전근개 질환의 전조증상일 수 있다"라고 설명했다. 반면 오십견은 낮에 움직일 때 어깨가 불편한 게 특징이다.
유순용 진료원장은 "힘줄 구성 성분의 80%를 차지하는 콜라겐을 직접 보충해 줌으로써 약해진 힘줄 자체를 튼튼하게 만드는 회복 효과를 기대할 수 있다"며 "주사 치료 후 별도의 보조기 착용 없이 가벼운 일상생활이 가능하다는 점도 장점"이라고 말했다.
회전근개가 완전히 파열된 경우엔 내시경 봉합술이 고려된다. 다음주 어깨 질환 3편에서는 파열된 회전근개를 치료하는 봉합술 등 다양한 수술 사례가 공개될 예정이다. 매주 금요일 유익한 건강 콘텐츠를 다루는 수찬's 관절토크는 힘찬병원 전문의들이 직접 출연해 다양한 관절·척추 질환 정보를 알기 쉽게 전달하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|