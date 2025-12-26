고려대 보건대학원, 헬스케어퓨처포럼 최고위과정 제4기 수료식 성료

[스포츠조선 장종호 기자] 고려대학교 보건대학원(원장 안형진)은 지난 23일 고려대학교의료원 청담 고영캠퍼스에서 '헬스케어퓨처포럼 최고위과정 제4기 수료식'을 성황리에 개최했다.

이번 수료식에는
안형진 고려대학교 보건대학원장을 비롯해 김철중·강도태 헬스케어퓨처포럼 공동대표, 이민우 헬스케어퓨처포럼 부대표 등 주요 보직자와 최고위과정 수료생들이 참석해 자리를 빛냈다.

헬스케어퓨처포럼은 헬스케어 산업의 미래를 선도할 보건의료 전문가를 양성하기 위해 고려대학교 보건대학원이 개설한 대표적인 최고위과정이다. 제4기는 총 15주간 진행되었으며, 보건의료의 디지털 전환을 주도하는 전문가들이 함께해 국내외 정책 동향, 인력, 기술, 산업, 조직관리, 글로벌 협력, 개인정보 보호, 입법 등 다양한 핵심 이슈를 아우르는 강의와 토론 중심의 프로그램으로 운영됐다.

특히 이번 과정에서는 ▲권덕철 전 보건복지부 장관 ▲김법민 범부처전주기의료기기연구개발사업단 단장 ▲염민섭 한국보건의료정보원 원장 ▲한덕현 중앙대학교 디지털암센터 센터장 ▲나군호 네이버헬스케어 연구소 소장 ▲최윤섭 디지털헬스케어파트너스 대표 ▲이정수 전 서울중앙지검장 등 정책·산업·법률·조직관리 분야의 최고 전문가들이 강사로 참여해 수료생들로부터 큰 호응을 얻었다.

안형진 고려대학교 보건대학원장은 "급변하는 보건의료 환경 속에서 오늘의 배움이 각자의 현장과 조직에서 실질적인 변화와 혁신으로 이어지길 기대한다"며, "강의 자체를 넘어 함께 고민하고 토론하며 쌓아온 네트워크가 이 포럼의 가장 큰 성과"라고 강조했다.

한편, 고려대학교의료원은 국제보건, 국가위기대응 및 ESG(환경·사회·지배구조) 등 다양한 사업을 통해 지속가능한 미래 가치 실현에 앞장서고 있다. 나아가 ▲미래의료리더십포럼 ▲헬스케어퓨처포럼 등 사회공헌 교육사업을 운영하며 보건의료교육의 영역을 넓히고 있으며 향후에도 헬스케어퓨처포럼 최고위과정을 통해 보건의료 정책, 산업, 학문을 잇는 대표적 플랫폼으로서의 역할을 강화해 나갈 예정이다.
