감기인 줄 알았는데…노란색 콧물 보인다면 '이것' 의심

[스포츠조선 장종호 기자] 겨울철에는 차갑고 건조한 공기와 실내외 온도 차로 인해 감기에 쉽게 걸린다. 이때 감기와 부비동염(축농증)은 초기 증상이 비슷해 스스로 구분하기 어렵고, 단순 감기로 여기며 치료 시기를 놓치는 경우가 많다. 그러나 부비동염은 적절한 치료가 늦어질 경우 눈 주위 봉와직염이나 뇌막염으로 이어질 수 있어 초기 진료가 중요하다. 서울대병원 이비인후과 김동영 교수의 도움말로 부비동염의 원인부터 치료, 예방법을 Q&A로 정리했다.
-주요 증상?
비강 내시경으로 점막 부종, 물혹·고름 여부 등을 확인하는 것으로 시작한다. 내시경으로 보이지 않는 부위나 수술 필요 여부는 CT로 평가하며, 곰팡이성 염증이나 종양이 의심되는 경우 MRI 검사가 필요하다.
-치료는?
항생제 복용이 기본이며, 대부분 2~3일 이내 증상이 호전된다. 스테로이드 스프레이는 점막 부종과 염증을 줄이는 데 도움이 되고, 알레르기 비염이 동반된 경우에는 항히스타민제를 함께 사용한다. 생리식염수 코 세척은 분비물 배출을 돕고 코막힘 완화에 효과적이다. 반면, 비점막 수축제는 3~5일 이상 장기간 사용하면 점막이 더 붓고 증상이 악화할 수 있어 주의해야 한다.
약물치료를 충분히 진행해도 개선되지 않거나 구조적 문제가 있을 경우에는 수술로 막힌 부비동을 열어 환기와 배출을 돕는다. 소아는 부비동 발달이 미완성된 경우가 많아 일반적으로 수술을 권하지 않지만, 물혹으로 생활이 불편한 경우에는 예외적으로 시행하기도 한다.
-경과 및 합병증
가벼운 경우 감기 회복과 함께 자연스럽게 호전될 수 있지만, 알레르기 비염이나 천식이 있는 사람은 재발과 만성화 위험이 크다. 만성 부비동염은 염증이 눈 주위로 퍼져 봉와직염을 유발하거나 심하면 뇌막염·골수염으로 진행할 수 있어 주의가 필요하다.
-일반 감기와 부비동염 구분?
감기는 대부분 맑고 투명한 콧물이 나는 반면, 부비동염은 노란색 또는 초록색의 농성 콧물이 특징이다. 여기에 코막힘과 함께 콧물이 목뒤로 넘어가는 후비루가 나타나면 부비동염일 가능성이 높다.
-수술 후 재발 가능성은?
일반적인 부비동염은 수술 후 완치율이 높지만, 천식이 있거나 물혹이 동반된 경우에는 재발 가능성이 상대적으로 더 크다.
-스테로이드 스프레이를 오래 사용해도 괜찮나?
전신 흡수율이 매우 낮아 장기간 사용해도 안전한 것으로 알려져 있다. 다만 점막 손상을 줄이기 위해 코 바깥쪽 방향으로 분사해야 한다.
-예방법은?
외출 후 손 씻기, 실내외 온도 차 줄이기, 마스크 착용 등 감기 예방법을 실천하는 것이 중요하다. 코 전용 보습연고를 사용하면 건조함을 완화할 수 있으며, 생리식염수로 코를 세척하는 것도 도움이 된다. 단, 수돗물로 세척하면 점막 기능이 약해져 감염 위험이 커질 수 있어 사용하지 않는 것이 좋다.
김동영 교수는 "부비동염을 예방하려면 마스크 착용과 손 씻기 등 기본적인 위생수칙을 지키고, 코 점막이 건조하지 않도록 관리하는 것이 중요하다"며 "노란 콧물이나 후비루가 나타나거나 기침이 3주 이상 지속되면 조기에 전문 진료를 받아 합병증을 막아야 한다"고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
