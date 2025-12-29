서울시체육회, 2026년 서울어울림체육센터 등 시립체육시설 3곳 운영

최종수정 2025-12-29 13:17

1. 서울어울림체육센터

서울시체육회(회장 강태선)가 2026년부터 서울시립체육시설 3곳을 운영한다.

운영 대상은 서울산악문화체험센터와 서울어울림체육센터, 목동실내빙상장이다. 서울시체육회는 그동안 전문·생활·학교체육 활성화 사업, 시종목단체 및 구체육회 지원, 공공체육시설 운영 경험을 바탕으로, 시민 생활체육과 전문체육을 연계하는 공공체육 거점 역할을 강화한다는 계획이다.

특히 목동실내빙상장은 생활체육과 선수 육성이 함께 이뤄지는 서울 대표 빙상시설로, 안전 관리와 환경개선. 프로그램 운영의 전문성을 높이는 데 중점을 둔다.

체육회는 투명한 회계 운영과 인권 보호, 안전 관리 강화를 핵심 원칙으로 삼고 있다.

26년 1월 1일부터 서울시산악문화체험센터, 1월20일부터는 목동 실내빙상장, 6월경 오픈 예정인 어울림센터 등 3개 주요 체육시설에 대한 수탁 운영을 새롭게 시작하며, 서울 시민의 건강 증진과 스포츠 향유 기회 확대를 위한 중추적인 역할을 강화한다고 밝혔다.

서울어울림체육센터는 수영, 헬스, GX 등 다양한 종목을 즐길 수 있는 지역 거점 체육시설로 서울시체육회는 그간 쌓아온 전문적인 체육 행정 및 시설 운영 노하우를 이 시설에 접목하여, 더욱 안전하고 효율적인 관리 체계를 구축하고 시민 체감형 프로그램을 확대 제공하고자 수탁 운영을 맡게 되었다.


목동빙상장
서울시산악문화체험센터는 시민들이 안전하게 스포츠 클라이밍을 비롯한 다양한 산악 문화를 접할 수 있도록 조성된 복합 시설이다

시체육회는 체육 행정 및 시설 운영의 전문성을 바탕으로 이 시설을 운영하여, 산악 스포츠 저변 확대와 건강한 도전 정신 함양에 기여하고자 한다.


서울시체육회는 시설의 하드웨어적 우수성(최고 높이 14.4m 실내·외 인공암벽장 등)을 바탕으로, 소프트웨어적 만족도를 극대화할 수 있는 혁신적인 프로그램을 도입하여 운영할 계획이다.

목동빙상장은 서울을 대표하는 핵심 빙상 스포츠 시설로, 그동안 수많은 국제 대회와 국내 주요 대회를 개최하며 대한민국 빙상 역사를 함께 해왔으며, 서울시체육회는 빙상 종목에 대한 깊은 이해와 체육 행정 노하우를 바탕으로, 시설의 전문성을 극대화하고 '사계절 시민 친화적인 빙상 허브'로 발전시키기 위해 위탁 운영을 결정하였다.


서울시산악문화체험센터
서울시체육회는 엘리트와 생활체육을 아우르는 균형 있는 운영을 통해 목동빙상장의 위상을 한층 더 높일 계획이다.특히, 목동실내빙상장 운영의 핵심 3원칙은 안전.투명성,사람중심 운영이라고 밝혔다

첫째 안전은. 제빙·냉동 설비부터 인력 배치까지 서울시와 함께 상시 점검 체계를 가동한다.

둘째, 투명성은. 회계·운영 성과를 공개하고 외부 감사와 시민 평가를 받겠다고 했다.

셋째, 사람 중심 운영은 선수·지도자·직원 누구도 부당하게 대우받지 않는 구조를 만들겠다고 밝혔다

서울시체육회 강태선 회장은 "이번 3개 시설의 수탁 운영은 서울시체육회가 단순한 행정 지원을 넘어 시민 밀착형 스포츠 서비스를 직접 구현하는 중요한 전환점이 될 것"이라며, "각 시설의 특성을 최대한 살려 전문성을 확보하고, 시민 모두가 안전하고 즐겁게 스포츠를 즐길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.

서울시체육회는 수탁 운영 개시 전까지 시설 안전 점검 및 보수를 완료하고, 전문 운영 인력 채용 및 교육을 철저히 진행할 예정이며, 시설 이용에 대한 시민 의견을 수렴하는 창구를 마련하여 소통과 혁신을 기반으로 하는 '시민 친화적' 체육시설 운영 모델을 정립해 나갈 계획이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

