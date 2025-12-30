초고령화사회 진입으로 심뇌혈관질환 증가 전망…예방관리 위한 '9대 수칙'…

초고령화사회 진입에 따라 질환의 계속적인 증가가 예상되는데, 심근경색증 및 뇌졸중은 빠른 진단과 적절한 치료를 받지 못하면 사망에 이를 수 있는 중증질환으로 타 질환보다 건당 의료비가 많이 들고 생존한 경우에도 후유증으로 심각한 장애를 동반하는 경우가 많아 질병 부담이 큰 질환이다.
심근경색증 및 뇌졸중은 갑자기 나타나는 것이 특징으로, 평소에도 '심뇌혈관질환 예방관리를 위한 9대 수칙'을 생활화하고, 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 흡연 등 위험요인을 상시 관리하는 등 심근경색증 및 뇌졸중 예방이 중요하다.
자료=질병관리청
질병관리청이 30일 발표한 '2023 심뇌혈관질환 발생통계'에 따르면, 2023년 기준 심근경색증 발생 건수는 3만4768건이다. 남자가 2만5982건으로 여자 8786건보다 약 2.9배 높았다. 발생구분별로 보면 첫 발생과 재 발생은 모두 남자의 발생건수가 높았다. 2023년 전체 심근경색증 중 재발생 심근경색증의 분율은 9.6%로, 2014년 대비 6.5% 증가했다.
2023년 심근경색증 발생률(건/10만 명당)은 68.0건으로 남자 102.0건, 여자 34.2건이었다. 연령대별로는 80세 이상에서 316.7건으로 가장 높았으며, 연령대가 높을수록 발생률도 높았다.
심근경색증 연령표준화 발생률(건/10만 명당) 추이를 살펴보면, 2014년 37.7건에서 2023년 37.1건으로 큰 변화 없이 유지되고 있다. 여자에서는 발생률이 감소하기 시작했으나 남자의 발생률이 여자 대비 3배나 높았다.
시·도별
심근경색증 연령표준화 발생률(건/10만 명당)은 2023년 전남(46.9건), 광주(41.0건) 순으로 높았고, 세종(30.0건), 서울(33.1건) 순으로 낮았다. 남자는 전남(64.8건)이 가장 높았으며, 여자는 제주(12.1건)이 가장 낮았다. 시·도별 연령표준화 발생률 추이의 경우 최근 10년 간 2014년 대비 2020년에 세종, 전남, 부산 등 일부 지역에서 발생률이 증가하였으나, 전반적으로 비슷하거나 감소하는 추세를 보였다.
심근경색증 발생 후 30일 이내 사망자 분율인 30일 치명률은 2023년 8.9%이었다. 심근경색증 발생 이후 남자 7.4%, 여자 13.5%가 30일 이내 사망하고, 65세 이상에서는 14.2%가 30일 이내 사망한 것으로 나타났다. 치명률은 80세 이상에서 가장 높고, 연도별 추이로 보면 최근 10년 간 전반적으로 감소하는 것으로 보인다. 심근경색증 발생 후 1년 이내 사망자 분율인 1년 치명률은 2023년 16.1%였다. 심근경색증 발생 이후 남자 13.5%, 여자 23.6%가 1년 이내 사망하며, 남자보다 여자가 높았다. 1년 치명률도 고연령층에서 높게 나타나며, 전반적으로는 감소 추세다.
자료=질병관리청
'2023 심뇌혈관질환 발생통계'에 따르면 뇌졸중의 2023년 발생 건수는 11만3098건이며, 남자 6만3759건으로 여자 4만9339건보다 약 1.2배 높았다. 발생구분별로 보면 뇌졸중의 첫 발생과 재 발생 건수의 경우 0세-79세까지는 남자가 많고, 80세 이상에서는 여자의 발생 건수가 높았다. 2023년 전체 뇌졸중 중 재발생 뇌졸중의 분율은 25.3%로, 2014년 22.9% 대비 증가했다. 2023년 뇌졸중 발생률(건/10만 명당)은 221.1건으로, 남자 250.3건, 여자 192.2건이었다. 연령대별로는 80세 이상에서 1,507.5건으로 가장 높았으며, 연령대가 높을수록 발생률도 높았다. 뇌졸중 연령표준화 발생률(건/10만 명당)은 2023년 113.2건으로 2014년 139.7건 대비 19.0% 감소했다. 남자는 2014년 147.1건에서 2023년 123.6건, 여자는 2014년 130.0건에서 2023년 98.7건으로 꾸준히 감소하는 양상을 보였다.
시·도별 뇌졸중 연령표준화 발생률(건/10만 명당)은 2023년 충북(133.5건), 경북(131.3건) 순으로 높았고, 서울(98.8건), 세종(99.7건) 순으로 낮았다. 남자는 경북(145.3건)이 가장 높았으며, 여자는 서울(84.9건)이 가장 낮았다. 시·도별 연령표준화 발생률 추이의 경우 최근 10년 간 모든 지역에서 감소하는 양상을 보이고 있으며, 세종(155.7건→99.7건)과 제주(160.8건→123.6건)에서 가장 많은 감소를 보였다.
뇌졸중 발생 후 30일 이내 사망자 분율인 30일 치명률은 2023년 7.5%으로, 남자 6.6%, 여자 8.7%로 여자가 남자보다 2.1%p 높았다. 80세 이상에서 치명률이 11.9%로 가장 높았고, 20-29세(8.0%), 0-19세(7.4%) 순으로 높았다. 뇌졸중 발생 후 1년 이내 사망자 분율인 1년 치명률은 2023년 19.8%이었다. 남자 18.0%, 여자 21.6%가 뇌졸중 발생 후 1년 이내 사망하며, 65세 이상에서 뇌졸중 발생 후 1년 이내 31.2%가 사망한 것으로 나타났다. 연도별 추이는 2011년부터 2019년까지 완만하게 감소하다가 2020년부터 다시 증가하는 경향을 보였다.
임승관 질병관리청장은 "뇌졸중의 연령표준화 발생률이 감소하고 있음에도 고령화로 인해 전체 발생 규모는 증가하고 있다"며, "국민들께서는 평소 '심뇌혈관질환 예방관리를 위한 9대 수칙'을 실천하고, 고혈압·당뇨병·이상지질혈증 등 위험요인을 꾸준히 관리해 주시길 바란다"고 당부했다.