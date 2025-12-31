2027년부터 국가건강검진 '흉부 방사선 검사' 대상 50세 이상으로 조정

기사입력 2025-12-31 23:28


2027년부터 국가건강검진 '흉부 방사선 검사' 대상 50세 이상으로 조…
이미지=픽사베이

현재 20세 이상 전국민을 대상으로 하는 국가건강검진 흉부 방사선 검사가 50세 이상에만 적용된다.

보건복지부는 결핵의 연령별 발병률 등을 고려해 검진 대상을 조정하기로 했다고 밝혔다. 20세에서 49세 연령은 그간 흉부 방사선 검사가 국가 결핵 관리의 한 축으로 기능해 온 점 등을 감안해 고위험 직업군을 검사 대상에 포함한다. 다만, 연령 기준 및 고위험군 포괄범위는 흉부 방사선 검사의 타당성을 주기적으로 평가하여 조정해 나가기로 하였다.

다만 검사 대상 연령 조정 방안은 고위험 직업군 선별을 위한 법적·제도적 검토, 검진 대상자 데이터 구축 및 관련 시스템 개편, 건강검진 실시기준(고시) 개정 등 1년의 준비기간을 거쳐 2027년부터 시행할 예정이다.

주로 폐결핵을 발견할 목적으로 시행하는 흉부 방사선 검사는 폐결핵 유병률이 0.04%에 불과해 검사 효과 대비 비용이 과다하다는 지적이 계속됐다.실제 2023년 기준 폐결핵 발견율은 0.03%인데, 검진 비용은 1,426억 원에 달해 전체 검진비용의 21%를 차지했다. 검진 이외에 진료를 통한 흉부 방사선 검사 수검인원도 매년 약 900만 명에 달하는 등 중복성 지적도 많았다.
김소형기자 compact@sportschosun.com





Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"성적 대화, 수위 높아져"…'이이경 사생활 폭로' A씨, 카톡도 꺼냈다[SC이슈]

2.

[SC이슈] “가발 씨운 지석진 왜 무관?” SBS 이상민 대상에 여론 싸늘…홀대 논란 재점화

3.

어도어가 쏜 431억…다니엘, 결국 변호사 선임 '맞대응'

4.

이이경 침묵 속 폭로자 재등장…"강간 연상 발언 후 대사관까지 갔다"

5.

'52세' 김성수♥쇼호스트, 벌써 상견례 앞뒀다 "천천히 못 하겠어" ('신랑수업')

연예 많이본뉴스
1.

"성적 대화, 수위 높아져"…'이이경 사생활 폭로' A씨, 카톡도 꺼냈다[SC이슈]

2.

[SC이슈] “가발 씨운 지석진 왜 무관?” SBS 이상민 대상에 여론 싸늘…홀대 논란 재점화

3.

어도어가 쏜 431억…다니엘, 결국 변호사 선임 '맞대응'

4.

이이경 침묵 속 폭로자 재등장…"강간 연상 발언 후 대사관까지 갔다"

5.

'52세' 김성수♥쇼호스트, 벌써 상견례 앞뒀다 "천천히 못 하겠어" ('신랑수업')

스포츠 많이본뉴스
1.

오타니가 왜 떠났겠나? 렌던에 549억 주고 관계 끝내기로 한 LAA, 선수 보는 안목 비용이 1조6942억

2.

이제 한국은 안중에도 없나…WBC 앞둔 대만, "타도 일본!" 한 목소리

3.

10승 예상→현실은 1승…이번에는 8승 본다! "도약 가능성 느끼게 했다"

4.

'김연경과 어깨 나란히' 레오 두 표 차에 웃었다…'전승 행진' 김다인, 생애 두 번째 MVP [공식발표]

5.

"이번에 나온다, 걔가 해야 한다" 단장이 제대로 찍었다! LG 한풀이 드디어 이뤄질까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.