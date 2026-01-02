[신년사] 표창해 서울시 서남병원장 "지역 완결적 의료 체계의 핵심 축 …

[스포츠조선 장종호 기자] 표창해 서울특별시 서남병원장이 2026년 신년사를 통해 서울 서남권 최고의 공공종합병원이라는 위상을 공고히 해 시민의 생명과 건강을 지키는 신뢰받는 의료기관으로 자리매김하겠다는 포부를 밝혔다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
<신년사 전문>
지난 2025년은 서남병원 역사에 있어 매우 뜻깊은 한 해였습니다. 대내외적인 의료 환경의 변화 속에서도 우리는 흔들림 없이 '서울 서남권 지역책임의료기관'으로서의 소명을 다해왔습니다. 그 결과, 보건복지부 공공보건의료계획 시행 결과 최우수 기관 선정 및 장관상 수상이라는 영예를 안으며, 대한민국 공공의료의 표준을 선도하고 있음을 다시 한번 입증하였습니다.
특히 지난해 우리는 의료의 질적 성장을 위해 쉼 없이 달려왔습니다. 건강보험심사평가원 적정성 평가에서 호흡기 치료 1등급을 획득하였고, 보건복지부 의료질 평가에서도 괄목할 만한 성과를 이루었습니다. 또한, 저선량 고품질의 최신형 CT 등 첨단 의료장비를 신규 도입하여 정밀하고 신속한 진단 시스템을 구축하였으며, 영상/음향 시설과 주차 환경 개선을 포함한 원내외 시설 현대화를 통해 시민들이 더욱 쾌적하게 병원을 이용할 수 있는 기반을 마련하였습니다.
한편, 현재 진행 중인 시설 증축과 리모델링 공사 역시 차질 없이 추진하여, 더욱 전문화되고 특성화된 진료 환경을 시민들께 선보일 것입니다. "내 가족이 믿고 찾는 병원"을 넘어 "서울 시민의 자부심이 되는 병원"을 만드는 길에 서남인 모두가 한마음으로 동참해 주시길 부탁드립니다.
자랑스러운 서남 가족 여러분,
2026년은 우리 서남병원이 '서울 서남권 최고의 공공종합병원'으로서의 위상을 공고히 하며, 새로운 성장을 향해 나아가는 결정적인 한 해가 될 것입니다.
당장 오는 3월이면 응급실의 대대적 확장 이전이 예정되어 있습니다. 이는 단순히 규모의 확장을 넘어, 중증 응급환자의 생명을 지역 내에서 끝까지 책임지는 '지역 완결적 의료 체계'의 핵심 축이 된다는 것을 의미합니다. 또한, 5월에는 최신의 진료 시스템을 갖춘 소화기센터와 건강증진센터의 확장 재오픈이 예정되어 있습니다. 서남권 시민들이 가장 먼저 떠올리고 믿고 찾을 수 있는 의료의 중심이 될 수 있도록, 우리 모두의 역량을 집중해야 할 때입니다.
거침없이 달리는 말의 기상처럼, 2026년 한 해 서남병원은 멈추지 않는 열정으로 시민의 생명과 건강을 지키기 위해 전진하겠습니다. 위기를 기회로 바꿔온 우리의 저력을 믿습니다.
새해 복 많이 받으십시오. 고맙습니다.
